Даниил Страхов и Ирина Низина в новом спектакле!

Новый спектакль режиссера Александра Марина
"Почтальон всегда звонит дважды..." - невероятная и жгучая история страсти, в виртуозном исполнении Даниила Страхова
и Ирины Низиной
.
Герой словно "застрял" в секунде своей казни на электрическом стуле и заново переживает все прекрасные и трагические события, случившиеся с ним, после встречи с Корой.
Фрэнк снова проходит все стадии своей любви. Любовь, как - страсть, преступление, страх и предательство. Любовь, как - смысл жизни и величайшее чудо.
Бродяга Фрэнк Чамберс и жена владельца закусочной Кора Смит влюбляются друг в друга. Ослепленные страстью, они решаются на убийство мужа Коры. С этого момента их жизнь превращается в кошмар. И даже, несмотря на оправдание в суде, их всё же настигает возмездие.
…если притвориться, что не услышал первый звонок, второй может оказаться роковым…
Что есть любовь – счастье или проклятье?...
В России постановка по роману Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды…» осуществляется впервые.
В ролях:
Фрэнк Чамберс – Даниил Страхов
Кора - Ирина Низина
Ник Пападакис, муж Коры - Роман Хардиков
Сакет, прокурор - Виктор Стрельченко
Кац, адвокат – Алексей Розин
Мэдж Аллен, дрессировщица - Екатерина Приморская
Пэт Кеннеди - Артем Федотов
Почтальон Райт - Антон Варфоломеев
Автор инсценировки и режиссер - Александр Марин
, Сценография - Наталия Бобрович,
Художник по костюмам - Елена Супрун
, Хореограф - Антон Варфоломеев
Композитор - Дмитрий Марин
Премьера - 9 сентября в Театриуме на Серпуховке.
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