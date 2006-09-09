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"Пока останется хоть один русский - до тех пор будут помнить Обломова.."

9 сентября
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9 сентября 2006
Студия Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача откроет второй сезон 9 и 10 сентября новой редакцией спектакля Германа Сидакова "Об-ло-мов-щина…" по роману И.А.Гончарова "Обломов".
Герман Сидаков о новой редакции спектакля: "Об-ло-мов-щина…" на курсе Сергея Женовача была первой учебной работой, целью которой была не постановка спектакля, а обучение ребят определенным навыкам. Сейчас эта учебная работа должна стать полноценным спектаклем,- спектаклем о любви Обломова к Ольге и об отказе от этой любви во имя сохранения внутренней гармонии и душевного равновесия."
Высокие чувства и внутреннюю гармонию Ильи Ильича продемонстрирует зрителям Сергей Аброскин, отвергнутую возлюбленную Обломова сыграет Татьяна Волкова, а простую русскую бабу Агафью Матвеевну, в союзе с которой Илья Ильич всё-таки достиг душевного равновесия, - Ольга Калашникова.
В спектакле принимает участие вся труппа СТИ и зрители смогут в очередной раз увидеть на сцене гармоничный актёрский ансамбль, в котором интересна любая, даже самая небольшая актерская работа.
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