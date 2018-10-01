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В Москве пройдёт «Территория»

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Новости театра >>
1 октября 2018
С 12 по 24 октября в Москве пройдёт XIII Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория».

«Ангел смерти» Яна Фабра
фото: Пресс-служба фестиваля-школы «Территория»

Согласно пресс-службе смотра, в этом году в программу вошли пятнадцать спектаклей, созданных режиссёрами, хореографами, художниками и театральными компаниями из девяти стран: России, Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, США, Швейцарии, Франции, Японии. Пять участников фестиваля — художник и режиссёр Матиас Умпьеррес, хореографы Хофеш Шехтер, Оливье Дюбуа и Сабуро Тэсигавара, режиссёр Тадеуш Филлипс — представят свои работы в России впервые. В рамках фестиваля также состоятся премьерные показы трёх спектаклей российских театров: это «Дети солнца» Тимофея Кулябина («Красный факел»), проект Бориса Юхананова «Орфические игры. Панк-макраме» (Электротеатр «Станиславский») и «Утопия» Марата Гацалова (Театр Наций). В программу также вошли спектакли таких признанных режиссёров, как Роберт Уилсон, Ян Фабр и Филипп Декуфле.

В рамках фестиваля состоятся презентация первой изданной в России книги Яна Фабра, показ документального фильма Surrender, посвящённого работе Фабра над спектаклем «Гора Олимп», и показ киноверсии знаменитой постановки Антуана Витеза «Атласный башмачок». В фестивальную арт-дирекцию входят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, театральный критик, арт-директор фестиваля NET, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский и художник, куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели. Подробнее с программой смотра можно ознакомиться на его официальном сайте.

«Орфические игры. Панк-макраме»
фото: Пресс-служба фестиваля-школы «Территория»

«Территория» — единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву 50 молодых актёров, режиссёров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Специально для них организована образовательная программа: за тринадцать лет истории фестиваля студенты «Территории», в частности, побывали на лекциях и мастер-классах таких режиссёров, как Томас Остермайер, Дмитрий Крымов, Лев Додин, Алексей Герман-младший, Деклан Доннеллан, Жозеф Надж и Ян Фабр. Студенты фестиваля не только участвуют в мастер-классах и слушают лекции, но и посещают все события фестиваля – спектакли, выставки, кинопоказы, перформансы, читки.

В 2018 году фестиваль принял 538 заявок от студентов из 115 городов мира. По итогам конкурса заявок арт-дирекция фестиваля отобрала 50 анкет участников из 41 города. Школа «Территории» в этот раз объединит студентов из десяти стран: России, Австрии, Азербайджана, Армении, Грузии, Израиля, Казахстана, Латвии, Молдавии и Монголии. Штаб-квартирой образовательной программы выступает Московский музей современного искусства (ММОМА) в Ермолаевском переулке.
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персоны
Марат ГацаловАлексей Герман (младший)Лев ДодинДмитрий КрымовЕвгений МироновТомас ОстермайерКирилл СеребренниковЧулпан ХаматоваБорис Юхананов
театры
Новосибирский театр "Красный факел"Театр НацийЭлектротеатр "Станиславский"

фотографии >>
«Ангел смерти» Яна Фабра
«Лекция о ничто» Роберта Уилсона
«Красное колесо» (Театр Наций)
«Орфические игры. Панк-макраме»
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