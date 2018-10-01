В Москве пройдёт «Территория»

ревью

Мероприятия XIII Международного фестиваля-школы современного искусства можно посетить с 12 по 24 октября.

История о мальчике, которого воспитывает человек-медведь.

Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

«Веном», «Хэллоуин» и ещё 15 фильмов октября

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»

Ролики фильмов

«Не в деньгах счастье»

В один день вся жизнь рушится.