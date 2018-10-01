63-й сезон «Современника»!

За несколько часов до начала первого спектакля в сезоне, а им традиционно стали «Три товарища», художественный руководитель театра Галина Волчек собрала труппу в зале Дворца на Яузе, где в течение трех последних сезонов «Современник» играет спектакли большой формы, поскольку на Чистых прудах идет ремонт. Сообщение о том, что возвращение в родные стены состоится уже в декабре, сопровождалось настоящим ликованием артистов.
фото: Сергей Петров
Далее коллеги горячо приветствовали актрису Светлану Иванову, вернувшуюся на работу после рождения ребенка и поздравили с присоединением к творческому сообществу «Современника» новых артистов – Анну Банщикову и двух молодых выпускников ВГИКа, Марину Лебедеву и Игоря Царегородского, а затем перешли к чествованию недавних юбиляров - ведущего артиста Сергея Гармаша и Светланы Коркошко, долгие годы сотрудничающую с «Современником».
фото: Сергей Петров
Галина Борисовна рассказала труппе о возможных постановках, переговоры о которых ведутся с целым рядом режиссеров. Однако отметила, что пока публично объявить можно о двух проектах, к работе над которыми уже приступили:
На Другой сцене молодой режиссер Айдар Заббаров готовится выпустить спектакль по повести современного российского прозаика Евгения Водолазкина «Соловьев и Ларионов». На основной сцене первой премьерой после окончания реконструкции станет постановка Михаила Ефремова по пьесе Ивана Охлобыстина «Дюма».
В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».
В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».
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