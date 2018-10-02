Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.

9 и 10 октября на Основной сцене МХТ им. Чехова
пройдут премьерные показы спектакля "Сережа
" режиссера Дмитрия Крымова
поставленные по мотивам романа Л.Н. Толстого
«Анна Каренина
», Василия Гроссмана
«Жизнь и судьба
», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна
«Вопросы
».
Нам хотелось сделать «Анну Каренину» как очередной бунинский «Солнечный удар» - быстро, нежно и страшно. Но наш спектакль «Сережа» - это не «Анна Каренина». Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет... разве что игрушечный, маленький. Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но меньше, короче. Как бы фрагмент. А Сережа - сын Анны Аркадьевны Карениной, мальчик, тоже восьми лет, который и стоит в центре этого «Солнечного удара», когда все смешалось, не только в доме Облонских, но и вообще».
- рассказывает режиссер.
Анну Каренину будет играть ведущая актриса труппы Крымова Мария Смольникова
, Каренина и Вронского – мхатовцы Анатолий Белый
и Виктор Хориняк
. Также в спектакле будут заняты актеры Егор Зотов
, Ольга Воронина
, Нина Гусева
, Надежда Жарычева
, Антон Ефремов
, Владимир Кузнецов
, Кузьма Котрелёв
, Никита Карпинский
, Антон Лобан
, Мария Пестунова
, Мария Сокольская
, Дмитрий Сумин
и Даниил Феофанов
.
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