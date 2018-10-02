Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.

2 октября
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
2 октября 2018
9 и 10 октября на Основной сцене МХТ им. Чехова пройдут премьерные показы спектакля "Сережа" режиссера Дмитрия Крымова поставленные по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».

Сережа

Нам хотелось сделать «Анну Каренину» как очередной бунинский «Солнечный удар» - быстро, нежно и страшно. Но наш спектакль «Сережа» - это не «Анна Каренина». Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет... разве что игрушечный, маленький. Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но меньше, короче. Как бы фрагмент. А Сережа - сын Анны Аркадьевны Карениной, мальчик, тоже восьми лет, который и стоит в центре этого «Солнечного удара», когда все смешалось, не только в доме Облонских, но и вообще». - рассказывает режиссер.

Сережа

Анну Каренину будет играть ведущая актриса труппы Крымова Мария Смольникова, Каренина и Вронского – мхатовцы Анатолий Белый и Виктор Хориняк. Также в спектакле будут заняты актеры Егор Зотов, Ольга Воронина, Нина Гусева, Надежда Жарычева, Антон Ефремов, Владимир Кузнецов, Кузьма Котрелёв, Никита Карпинский, Антон Лобан, Мария Пестунова, Мария Сокольская, Дмитрий Сумин и Даниил Феофанов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Анатолий БелыйКузьма КотрелевДмитрий КрымовМария СмольниковаВиктор Хориняк
театры
МХТ им. А.Чехова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.

День рождения >>

Сергей Барышев
Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
Улдис Думпис
Роман Жилкин
Мария Звонарёва
Кристина Казинская
Елена Коренева
Александра Тюфтей
Алисия Викандер
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Клайв Оуэн
Шон Уильям Скотт
Шэннин Соссамон
Лена Хэди
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

На районе
драма
Россия, 2018
Веном
научная фантастика, экранизация
США, 2018
Звезда родилась
драма, музыкальный фильм
США, 2018
Кислота
драма, комедия
Россия, 2018
Любовник моей жены
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Пришельцы в доме
комедия, приключения
Германия, Дания, Люксембург, 2018
Чёрный клановец
биография, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
США, 2018
Школа
триллер
Австралия, 2018
Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.
Новости театра
Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.
В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».