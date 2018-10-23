Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Безприданница» и Евгений Писарев получили «Хрустальную Турандот»

23 октября
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
23 октября 2018
22 октября в театре имени Вахтангова состоялась XXVII церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».


Согласно ТАСС, лучшим спектаклем признана «Безприданница» «Школы драматического искусства» в постановке Дмитрия Крымова. Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, создавший на его сцене спектакль «Влюблённый Шекспир», отмечен наградой за лучшую режиссёрскую работу.

Среди актёров победу одержали Сергей Степанченко и Мария Смольникова. Первый получил «Турандот» за роль сэра Джона Фальстафа в ленкомовском «Фальстафе и Принце Уэльском», а вторая – за образ Ларисы в «Безприданнице».

Генеральному директору театрального агентства «Арт-Партнер XXI» Леониду Роберману досталась награда «За создание уникального негосударственного театра». За лучшую сценографию наградили Александра Боровского, работавшего над спектаклем СТИ «Заповедник». Приз «За честь и достоинство» вручили Станиславу Любшину, а Марк Захаров получил специальную премию с формулировкой «"Недосягаемый". От "Тиля" до "Фальстафа" 45 лет ленкомовских побед», учреждённую в его честь.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Новый сезон «Школы драматического искусства» откроется «Безприданницей»
персоны
Александр Боровский-БродскийМарк ЗахаровДмитрий КрымовСтанислав ЛюбшинЕвгений Писарев (II)Леонид РоберманМария СмольниковаСергей Степанченко
театры
ЛенкомМосковский театр им. ПушкинаСТИТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатральное агентство «Арт-Партнер XXI»«Школа драматического искусства»

фотографии >>
Евгений Писарев
Сергей Степанченко и президент «Хрустальной Турандот» Борис Беленький
Александр Боровский
Римас Туминас и Марк Захаров
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   23.10.2018 - 13:32
А серьезно спектакль прям так и называется - "БеЗприданница"? Ох, как же я отстала от последних культурных веяний ((( Очень рада за Марка Захарова! Так хочется от него еще хотя бы одного... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Ольга Юкина
Александр Январёв
Жерар Блен
Белла Дарви
Диана Дорс
Мариёля Кукула
Райан Рейнольдс
Виктор Садецкий
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
СуперБобровы. Народные мстители
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези
Дания, Швеция, 2018
Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
Смолфут
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Только не они
комедия, молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2018
Школа жизни
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью