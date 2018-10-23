«Безприданница» и Евгений Писарев получили «Хрустальную Турандот»

22 октября в театре имени Вахтангова
состоялась XXVII церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
.
Согласно ТАСС
, лучшим спектаклем признана «Безприданница» «Школы драматического искусства»
в постановке Дмитрия Крымова
. Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев
, создавший на его сцене спектакль «Влюблённый Шекспир»
, отмечен наградой за лучшую режиссёрскую работу.
Среди актёров победу одержали Сергей Степанченко
и Мария Смольникова
. Первый получил «Турандот» за роль сэра Джона Фальстафа в ленкомовском «Фальстафе и Принце Уэльском»
, а вторая – за образ Ларисы в «Безприданнице».
Генеральному директору театрального агентства «Арт-Партнер XXI» Леониду Роберману
досталась награда «За создание уникального негосударственного театра». За лучшую сценографию наградили Александра Боровского
, работавшего над спектаклем СТИ «Заповедник»
. Приз «За честь и достоинство» вручили Станиславу Любшину
, а Марк Захаров
получил специальную премию с формулировкой «"Недосягаемый". От "Тиля" до "Фальстафа" 45 лет ленкомовских побед», учреждённую в его честь.
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