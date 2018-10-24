Константин Богомолов поставит спектакль по роману Пелевина

Константин Богомолов и Мастерская Брусникина
готовят спектакль «Ай Фак
» по роману Виктора Пелевина IPhuck 10, главные роли в котором исполнят Игорь Миркурбанов
и Дарья Мороз
, сообщает пресс-служба проекта.
Сюжет романа Пелевина строится на трех основных линиях: отношения человека с искусственным интеллектом, маргинализация секса между людьми и «гипсовое» искусство 21 века как великая ценность.
Площадкой для спектакля станет золотая башня Меркурий в Москва-Сити. Лофт на 4 этаже размером в 4 тысячи квадратных метров трансформируется в единое сценическое пространство и одновременно в импровизированную галерею «гипсового» искусства с реальными арт-объектами современных художников.
Показы спектакля пройдут в несколько блоков с декабря 2018 по март 2019 года. Всего он будет сыгран 20 раз. Премьерный показ состоится 6 декабря.
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