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Константин Богомолов поставит спектакль по роману Пелевина

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Новости театра >>
24 октября 2018
Константин Богомолов и Мастерская Брусникина готовят спектакль «Ай Фак» по роману Виктора Пелевина IPhuck 10, главные роли в котором исполнят Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз, сообщает пресс-служба проекта.

Константин Богомолов поставит спектакль по роману Пелевина

Сюжет романа Пелевина строится на трех основных линиях: отношения человека с искусственным интеллектом, маргинализация секса между людьми и «гипсовое» искусство 21 века как великая ценность.

Площадкой для спектакля станет золотая башня Меркурий в Москва-Сити. Лофт на 4 этаже размером в 4 тысячи квадратных метров трансформируется в единое сценическое пространство и одновременно в импровизированную галерею «гипсового» искусства с реальными арт-объектами современных художников.

Показы спектакля пройдут в несколько блоков с декабря 2018 по март 2019 года. Всего он будет сыгран 20 раз. Премьерный показ состоится 6 декабря.
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персоны
Константин БогомоловДмитрий БрусникинИгорь МиркурбановДарья Мороз

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