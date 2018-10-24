Константин Богомолов поставит спектакль по роману Пелевина

ревью

Премьера состоится уже в начале декабря.

На освободившуюся дату в ноябре 2019-го встали новые «Ангелы Чарли».

Юморист до последнего хотел выступать на сцене

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