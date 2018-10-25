Мюзикл Chess покажут в Новосибирске и Москве

16 мая состоится премьера мюзикла Chess в НОВАТе, затем он будет перенесен на сцену МДМ, флагманского театра «Московского Бродвея», где начнется его ежедневный прокат. Это первый в истории опыт совместной постановки российского государственного академического оперного театра и российской коммерческой театральной компании по бродвейской модели, предполагающей постановку и премьеру мюзикла вне театральной столицы.
Chess был создан в 1984 году Тимом Райсом, драматургом, обладателем премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», подарившем миру мюзиклы «Иисус Христос Суперзвезда», «Эвита» и «Король Лев», и композиторами Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом, авторами песен и участниками знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла Mamma Mia!. Chess повествует о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя супердержавами – СССР и США.
«Я неподдельно рад тому, что мюзикл Chess, наконец, будет исполнен на русском языке в России. С тех пор, как мы его написали тогда в 1984, мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас 35 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация», – отмечает автор либретто сэр Тим Райс.
От компании «Московский Бродвей» за совместный проект с НОВАТом отвечает известный театральный продюсер, член Бродвейской лиги Дмитрий Богачев.
«Музыка Chess считается непревзойденным шедевром в истории мировой мюзикловой сцены, а полный драматизма сюжет снова удивительно актуален, – отмечает продюсер Дмитрий Богачев. – Уникальность первой российской постановки в том, что над ней работает международная творческая команда, члены которой символически представляют два лагеря, еще недавно находившихся по разные стороны “железного занавеса”», – говорит Богачев.
Над оригинальной российской постановкой мюзикла CHESS работают режиссер Линдси Поснер, музыкальный руководитель и дирижер Джон Ригби, художники-постановщики Глеб Фильштинский (режиссёр мультимедиа, сценография), Вячеслав Окунев (сценография и костюмы), хореограф Ирина Кашуба, художник по свету Александр Сиваев.
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