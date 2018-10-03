«Уроки персидского» Геннадия Островского покажут в Москве

Еврейский культурный центр на Никитской имени Ральфа Гольдмана и Мемориал Жаниса Липке (Рига) представляют московскую премьеру спектакля «Уроки персидского» Геннадия Островского. Показы пройдут 8 и 9 октября на Сцене на Сретенке Театра имени Вл.Маяковского, сообщает пресс-служба спектакля.
Спектакль известного российского драматурга и киносценариста Геннадия Островского повествует о невероятной посмертной жизни польско-еврейского писателя и художника Бруно Шульца. Его творческое наследие невелико по объему – сохранились его сборники новелл «Коричные лавки» (1934) и «Санатория под клепсидрой» (1937) и небольшое количество рисунков, но его влияние на мировое искусство неизмеримо. В 1938 году Польская Академия Литературы увенчала его Золотыми Лаврами. Инсценировки прозы Бруно Шульца были поставлены во Франции, Великобритании, США, Польше.
«Бруно Шульц – самый неизвестный из всех самых великих писателей ХХ века. Сравнивать его не с кем, да и незачем, – гений вряд ли сравним. То, что он написал, – две маленькие книжечки странных рассказов, теперь переведены на все европейские языки, и вызывают оторопь, восхищение, ужас, смех, страх, недоумение, хохот, презрение, раздражение, скуку, сон, плач», – отмечает Островский.
Действие спектакля «Уроки персидского» происходит в лагере, где надзиратель Гюнтер ищет человека, который может научить его персидскому языку. Это его давнишняя детская мечта. Так как в лагере находятся в основном евреи, мало кто из них знает персидский язык, а, в общем, никто, поэтому все они идут в печь. Еврей по имени Бруно Шульц очень хочет жить. Еще больше он хочет спасти своего маленького сына, который находится в соседнем детском лагере. И он решает давать Гюнтеру уроки «персидского». В центре спектакля – Бруно Шульц в исполнении актрисы Марии Данилюк, для которой и была написана эта роль, маленький, странный, иные скажут, сумасшедший еврей из мелкого украинского городка, художник-график с картинами не менее эротического содержания, чем ужасного, Гойя города Дрогобыча, где по мостовым в 1942 году потекла человеческая кровь, смешиваясь с его собственной. Его застрелил немец Гюнтер, в отместку за то, что немец Ландау, у которого Шульц работал, застрелил с балкона другого еврея, зубного врача Гюнтера.
Немец Гюнтер потерялся в 1945 году в одной из тюрем Западной Германии, говорят, он был казнен, но точно этого никто не знает. Его имя в мировой истории сохранилось только в связи с его точным выстрелом в Бруно Шульца.
Спектакль «Уроки персидского» вольное сочинение про отношения Бруно и его будущего убийцу. Про их выдуманную драматургом встречу уже после исторического выстрела, про странные и сложные отношениях между жертвой и палачом.
Премьера спектакля состоялась в ноябре 2017 года в Риге в Мемориале Жаниса Липке – рижанина, спасшего во время Второй мировой войны больше полусотни евреев. Зал Мемориала был специально приспособлен для показа спектакля.
Спектакль номинирован на национальную Театральную премию Латвии 2018 года за лучшую сценографию и лучшую музыку. Продюсеры спектакля в Латвии – Марис Гайлис, директор Мемориала Жаниса Липке в Риге, экс-премьер Латвии, и театральный критик Генриетта Верхоустинска.
В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».
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