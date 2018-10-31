На «Золотую маску» номинированы спектакли Константина Богомолова, Юрия Бутусова, Владимира Панкова и Кирилла Серебренникова

Объявлены номинанты на российскую национальную театральную премию «Золотая маска»
, отмечающую своё 25-летие. Список номинантов опубликован на сайте
премии.
На звание лучших постановок сезона 2017-2018 в номинации «Драма / Спектакль большой формы» претендуют «Время секонд хэнд» (Омский театр драмы), «Гамлет» (Театр имени Ленсовета), «Зулейха открывает глаза» (Башкирский театр драмы им. М. Гафури), «И это жизнь?» (Казанский театр им. Г. Камала), «Король Лир» (Русский драматический театр Удмуртии), «Маленькие трагедии» («Гоголь-центр»), «Мой друг Гамлет» (Саха театр им. П. Ойунского), «Молодость» (Тюменский драматический театр), «Операнищих» (Театр Сатиры), «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (Александринский театр), «Три сестры» (МХТ имени Чехова), «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» / «Эпизод 2. Железное сердце» (БДТ имени Товстоногова) и «Я. Другой. Такой. Страны» (Красноярский драматический театр имени Пушкина). Среди драм малой формы заветную маску могут получить «1968. Новый мир» (Музей современного искусства «Гараж»), «Антигона» (Воронежский камерный театр), «Гипнос» («Практика»), «День рождения Смирновой» (МТЮЗ), «Мёртвые души» (Лесосибирский театр «Поиск»), «Нам не страшен серый волк (Кто боится Вирджинии Вулф?)» (Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова), «Отец» (Омский театр драмы), «Пианисты» (Новосибирский театр «Глобус»), «Река Потудань» (Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина), «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (Красноярский драматический театр имени Пушкина), «Солнечная линия» (Центр имени Мейерхольда), «Старый дом» (ЦДР), «Три сестры» («Студия театрального искусства»), «Утопия» (Театр Наций), «Ханана» (Ростовский театр «18+») и «Чёрный монах» (Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького).
Лучшим постановщиком драматического жанра могут признать Айрата Абушахманова («Зулейха открывает глаза»), Константина Богомолова («Три сестры»), Юрия Бутусова («Гамлет»), Михаила Бычкова («Антигона»), Дмитрия Волкострелова («1968. Новый мир»), Марата Гацалова («Утопия»), Олега Глушкова («Гипнос»), Дмитрия Егорова («Я. Другой. Такой. Страны», «Время секонд хэнд»), Сергея Женовача («Три сестры»), Айдара Заббарова («И это жизнь?»), Павла Зобнина («Отец»), Олега Липовецкого («Мёртвые души»), Евгения Марчелли («Нам не страшен серый волк (Кто боится Вирджинии Вулф?)»), Андрея Могучего («Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» / «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце»), Юрия Муравицкого («Ханана»), Бориса Павловича («Пианисты»), Владимира Панкова («Старый дом»), Веру Попову («Чёрный монах»), Сергея Потапова («Мой друг Гамлет»), Андрея Прикотенко («Операнищих»), Олега Рыбкина («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»), Виктора Рыжакова («Солнечная линия», «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал»), Кирилла Серебренникова («Маленькие трагедии»), Александру Толстошеву («День рождения Смирновой»), Данила Чащина («Молодость», Тюменский драматический театр), Сергея Чехова («Река Потудань») и Петра Шерешевского («Король Лир»). Александр Артёмов, Настасья Хрущёва («Последний ветер Дикого Запада», Санкт-Петербургский Театр ТРУ), Иван Вырыпаев («Солнечная линия»), Михаил Дурненков («Утопия») и Константин Фёдоров («Мойры Петроградского района») претендуют на звание драматурга сезона.
В музыкальных жанрах номинированы оперы «Альцина» (Большой театр), «Енуфа», «Триумф Времени и Бесчувствия» (Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), «Жанна на костре», «Фаэтон» (Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского), «Проза» (Электротеатр Станиславский), «Снегурочка» (Независимый театральный проект, Санкт-Петербург), «Сны Иакова, или Страшно Место» (Фонд поддержки современного искусства «Живой город», Казань), оперетты и мюзиклы «Беги, Алиса, беги» (Театр на Таганке), «Винил» (Красноярский музыкальный театр), «Граф Монте-Кристо» (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии), «Двенадцать месяцев» (Санкт-Петербургский театр «Карамболь»), «Карлик Нос» (Пермский Театр-Театр), «Орфей & Эвридика» (Екатеринбургский театр музыкальной комедии) и «Римские каникулы» (Новосибирский музыкальный театр). В номинации «Опера / Работа режиссёра» и «Оперетта-мюзикл / Работа режиссёра» включены Константин Богомолов («Триумф Времени и Бесчувствия»), Ромео Кастеллуччи («Жанна на костре»), Бенжамен Лазар («Фаэтон»), Александр Маноцков («Сны Иакова, или Страшно Место»), Кэти Митчелл («Альцина»), Елена Павлова («Снегурочка»), Владимир Раннев («Проза»), Александр Титель («Енуфа»), Максим Диденко («Беги, Алиса, беги»), «Керо» («Граф Монте-Кристо»), Борис Мильграм («Карлик Нос»), Антон Оконешников («Двенадцать месяцев»), Николай Покотыло («Винил»), Филипп Разенков («Римские каникулы») и Кирилл Стрежнев («Орфей & Эвридика»).
В балетном искусстве отобраны спектакли Asunder (Фестиваль Context и Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского), «Дон Кихот» (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона), «Корсар» (Воронежский театр оперы и балета), «Нуреев», «Ромео и Джульетта» (Большой театр), «Одинокий Джордж», «Тюль» (Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), «Пахита» (Урал Опера Балет), «Щелкунчик» (Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского) и «Эсмеральда» (Самарский театр оперы и балета). За современный танец награды могут достаться постановкам «40» (Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва), Run (Фестиваль «Форма»), «В режиме ожидания Год» (Театр «Балет Москва»), «Гроза» (Санкт-Петербургский Дом танца «Каннон Данс»), «Камилла» (Анна Гарафеева и Ко, Москва), «Картон» (Челябинский Театр современного танца), «Минус 16» (Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), «Мы» (Воронежский камерный театр) и «Пич» (Екатеринбургский «ТанцТеатр»).
В кукольном жанре номинированы «Ангелочек» (Мурманский Театр кукол), «Деревня канатоходцев» (Санкт-Петербургский театр «Открытое пространство»), «Дон Кихот» (Екатеринбургский Театр кукол), «Комната Герды» (Санкт-Петербургский театр «Особняк»), «Мойры Петроградского района» (Московский областной театр кукол), «Птифуры» (Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат»), «Руслан и Людмила» (Театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ), «Сад» (Театр кукол Республики Карелия, Петрозаводск), «Сны…» (Театр юного зрителя, Театр кукол, Хабаровск) и «Турандот» (Центральный театр кукол им. С. В. Образцова). Среди режиссёров могут отметить Анну Викторову («Птифуры»), Бориса Константинова, Александру Ловянникову («Мойры Петроградского района»), Бориса Константинова («Турандот»), Константина Кучикина, Ольгу Подкорытову («Сны…»), Яну Тумину («Деревня канатоходцев», «Комната Герды», «Руслан и Людмила»), Дмитрия Шишанова («Ангелочек») и Александра Янушкевича («Сад»).
В конкурсе «Эксперимент» примут участие постановки «100% Воронеж» (Rimini Protokoll, Германия, и Платоновский фестиваль искусств, Воронеж), Poe.Tri. (Санкт-Петербургский «Театр. На Вынос»), «Волшебная страна» (Ростовский Театр «18+»), «Диджей Павел», «Художник извне и изнутри» (Санкт-Петербургский «театр post»), «Мельников. Документальная опера» (Московский Музей архитектуры им. А. В. Щусева), «Орфические игры, панк-макраме» (Электротеатр Станиславский), «Последний ветер Дикого Запада», «Фразы простых людей» (Театр ТРУ), «Разговоры» (Санкт-Петербургский Проект «Квартира») и «Родина» (Центр им. Вс. Мейерхольда).
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