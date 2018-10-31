Дарья Мороз, Максим Аверин и Елена Яковлева номинированы на «Золотую маску»

Стали известны имена актёров, номинированных на российскую национальную театральную премию «Золотая маска»
. Список опубликован на сайте
премии.
На звание лучшей драматической актрисы претендуют Анна Блинова
(Комиссар, «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр
), Светлана Грунина
(Аня Скууг, «Пианисты», «Глобус»
), Римма Кагарманова
(Зулейха Валиева, «Зулейха открывает глаза», Башкирский театр драмы
), Светлана Лысенкова
(Наташа, «Ханана», Театр «18+»
), Дарья Мороз
(Тузенбах, «Три сестры», МХТ имени Чехова
), Полина Одинцова
(Полина Шестакова, «День рождения Смирновой», МТЮЗ
), Юлия Пересильд
(Барбара, «Солнечная линия», Центр имени Мейерхольда
), Лаура Пицхелаури
(Гамлет, «Гамлет», Театр имени Ленсовета
), Александра Ребенок
(Ольга, «Три сестры»), Анастасия Светлова
(Марта, «Нам не страшен серый волк (Кто боится Вирджинии Вулф?)», Театр драмы имени Волкова
), Кристина Тихонова
(Наталья Петровна, «Молодость», Тюменский драматический театр
), Анна Ходюн
(Лаура, «Отец», Омский театр драмы
) и Елена Яковлева
(Юлия Михайловна, «Старый дом», ЦДР
).
Лучшим драматическим актёром сезона 2017-2018 может стать Максим Аверин
(Максим Михайлович Корнеев, «Операнищих», Театр Сатиры
), Алексей Агранович
(Барон, Председатель, «Маленькие трагедии», Гоголь-центр
), Андрей Бурковский
(Вернер, «Солнечная линия»), Олег Ермолаев
, Максим Потапченко
, Виктор Чариков
(«Мёртвые души», Лесосибирский театр «Поиск»
), Александр Истратьков
(Актёр, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», Красноярский драматический театр
), Алексей Кузьмин
(Джордж, «Нам не страшен серый волк (Кто боится Вирджинии Вулф?)»), Михаил Окунев
(Ротмистр, «Отец»), Николай Ротов
(Эдмонд Лир (настоящее), «Король Лир», Русский драматический театр Удмуртии
), Сергей Скобелев
(Ракитин, «Молодость»), Камиль Тукаев
(Креон, «Антигона», Воронежский Камерный театр
) или Искандер Хайруллин
(Халим, «И это жизнь?», Татарский театр им. Г. Камала
).
Среди актёров, исполнивших драматические роли второго плана, в номинациях представлены Мария Алексеева
(Гражданка, «Я. Другой. Такой. Страны», Красноярский драматический театр
), Светлана Брагарник
(Донна Анна II, Мери, «Маленькие трагедии»), Наталья Василиади
, Валерия Прокоп
, Татьяна Филоненко
(«Время секонд хэнд», Омский театр драмы
), Ируте Венгалите
(Г-жа Первый правительственный чиновник, «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» / «Эпизод 2. Железное сердце», БДТ
), Илона Гончар
(«Река Потудань», Псковский театр драмы
), Майя Ивашкевич
(Пушкин, «Маленькие трагедии»), Галина Кудымова
(Варвара Николаевна, «Чёрный монах», Коми-Пермяцкий драматический театр
), Аграфена Петровская
(Дева-Смерть, «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание»/ «Эпизод 2. Железное сердце»), Ляйсан Рахимова
(Мать Халима, Марзия, «И это жизнь?»), Светлана Рябова
(Маша, «Операнищих»), Алёна Тертова
(Хани, «Нам не страшен серый волк (Кто боится Вирджинии Вулф?)»), Филипп Авдеев
(Пророк, Моцарт, Монах, Фауст, «Маленькие трагедии»), Игорь Василевский
(Эдмонд Лир (прошлое), «Король Лир»), Дмитрий Воробьёв
(Дядюшка Аугусто, «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание»/ «Эпизод 2. Железное сердце»), Данил Коновалов
(Гражданин, «Я. Другой. Такой. Страны»), Никита Кукушкин
(Сальери, Жид, Срамная интермедия, «Маленькие трагедии»), Дмитрий Лысенков
(Сиплый, «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал»), Юрий Новохижин
, Виктор Яковлев
(«Река Потудань»), Антон Пахомов
(Пётр Кузьмич Рязаев, «Старый дом»), Сергей Перегудов
(Клавдий, «Гамлет»), Анатолий Радостев
(Егор Семёнович, «Чёрный монах»), Александр Семчев
(Чебутыкин, «Три сестры»), Кирилл Трубецкой
(Андрей, «Три сестры»), Александр Чевычелов
(Боря, «Операнищих») и Иван Щукин
(Ник, «Нам не страшен серый волк (Кто боится Вирджинии Вулф?)»).
В жанре оперы за лучшие роли награду могут получить Анна Аглатова
, Катарина Брадич
, Хизер Энгебретсон
(«Альцина», Большой театр
), Одри Бонне
, Дени Лаван
(«Жанна на костре», Пермский театр оперы и балета
), Елена Гусева
, Наталья Мурадымова
(«Енуфа», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко
), Олеся Иванова
(«Снегурочка», Независимый театральный проект, Санкт-Петербург), Елизавета Свешникова
, Леа Троменшлагер
, Матиас Видаль
, Сирил Овити
, Виктор Шаповалов
(«Фаэтон», Пермский театр оперы и балета), Дэвид Дикью Ли
, Винс И
, Филипп Матман
и Хуан Санчо
(«Триумф Времени и Бесчувствия», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко).
Номинации за лучшие роли в балете закреплены за Полиной Булдаковой
, Павлом Савиным
(«Щелкунчик», Пермский театр оперы и балета), Анной Гарафеевой
(«Камилла», Анна Гарафеева и Ко, Москва), Оксаной Кардаш
(«Одинокий Джордж», «Тюль», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко), Екатериной Крысановой
, Игорем Цвирко
(«Ромео и Джульетта», Большой театр), Мики Нисигути
, Глебом Сагеевым
, Алексеем Еливерстовым
(«Пахита», Урал Опера Балет
), Елизаветой Корнеевой
, Иваном Негробовым
(«Корсар», Воронежский театр оперы и балета
), Софьей Матюшенской
, Тасманом Дэвидсом
, Андреем Сорокиным
(«Дон Кихот», Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона
), Ксенией Семёновой
(«Гроза», Санкт-Петербургский Дом танца «Каннон Данс»), Ольгой Тимошенко
, Алексеем Нарутто
(«40», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва), Владиславом Лантратовым
, Вячеславом Лопатиным
, Денисом Савиным
(«Нуреев», Большой театр) и Ильёй Маныловым
(ПИЧ, «ТанцТеатр», Екатеринбург).
обсуждение >>