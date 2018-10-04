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Марина Брусникина назначена худруком «Практики»

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Новости театра >>
4 октября 2018
Новым художественным руководителем театра «Практика» назначена режиссер, актриса и педагог Марина Брусникина, сообщается на сайте Департамента культуры Москвы.

Марина Брусникина назначена худруком «Практики»

Должность оставалась вакантной после смерти Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни 9 августа 2018 года. Директором театра остается Борис Мездрич, назначенный московским Департаментом культуры 7 августа 2018 года.

Марина Брусникина – заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии России, режиссер, актриса, педагог. Окончила Школу-студию МХАТ в 1982 году (курс Олега Ефремова). С 1988 года преподаёт сценическую речь в Школе-студии МХАТ (с 2002 – мастерство актёра).

В 1985 году была принята в труппу Художественного театра, играла роли в ведущих спектаклях МХТ. С 2009 года – помощник художественного руководителя МХТ.
Поставила спектакли «Пролетный гусь», «Сонечка», «Легкий привкус измены», «Белое на черном», «Солнце сияло», «Река с быстрым течением», «Дворянское гнездо», «Письмовник», «Деревня дураков», «Боюсь стать Колей» (МХТ имени А.П. Чехова), «Лада, или радость», «Кот стыда» (РАМТ), «Бубен верхнего мира» (Театр имени А.С. Пушкина), «Бальзаминов», «Ай, да Пушкин» (театр «Сатирикон»), «Уроки сердца» (Современник), «Епифанские шлюзы» (театр п/р О. Табакова), «Наташина мечта» «Человек из Подольска Сережа очень тупой» (театр «Практика») и др.

В 2015 году за создание спектакля «Лада, или Радость» (РАМТ) удостоена премии Правительства России в области культуры. Лауреат Международной премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика» (2017 год).
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персоны
Дмитрий БрусникинМарина БрусникинаОлег Ефремов
театры
"Сатирикон""Современник"Московский театр им. ПушкинаМХТ им. А.ЧеховаРАМТТеатр "Практика"ТОТ

обсуждение >>
№ 1
Флорина   4.10.2018 - 17:33
Замечательная новость! читать далее>>
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анонс

Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.
Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.
В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».
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