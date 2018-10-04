Марина Брусникина назначена худруком «Практики»

анонс

Показы состоятся 8 и 9 октября на Сцене на Сретенке театра Маяковского.

2 октября

Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.

В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».