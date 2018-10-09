ревью

Новости кино Российский Comic Con подвел итоги работы В фестивале приняли участие более 200 компаний и 170 тысяч посетителей.

Новости театра Минкультуры отказалось от «Золотой маски» Ведомство вышло из числа организаторов премии.

Новости кино «Спитак» Александра Котта выдвинут Арменией на «Оскар» Российский «Собибор» также зарегистрирован в качестве кандидата на соискание премии Американской киноакадемии.

Обзор сериалов «Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... Артура Смольянинова сослали на конюшню

Ролики фильмов «Хор» Школьник из Люберец вместе с хором готовится к телефестивалю «Песня года», от которого зависит судьба коллектива.

Ролики фильмов «Забытое преступление» Во время расследования следователь с амнезией обнаруживает, что похитил чужую жену.

Рецензии на фильмы «Гофманиада» Станислава Соколова: Просто куклы стали старше Полнометражный кукольный мультфильм с трагической судьбой