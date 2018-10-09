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Минкультуры отказалось от «Золотой маски»

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Новости театра >>
9 октября 2018
Министерство культуры РФ вышло из состава организаторов премии «Золотая маска», соответствующие письма за подписью замминистра культуры РФ Павла Степанова были направлены на имя председателя Союза театральных деятелей РФ (учредитель премии) Александра Калягина, президента награды Игоря Костолевского и генерального директора награды Марии Ревякиной, сообщается на официальном сайте ведомства.

Минкультуры отказалось от «Золотой маски»
фото: www.qoldenmask.ru/фотограф Дмитрий Дубинский

«В 2017 году был взят курс на повышение объективности премии, соответствующим образом было изменено положение о награде. Мы всячески приветствуем данный процесс и считаем, что главная театральная премия страны должна быть максимально независимой. В то же время, в связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии, ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, поскольку фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования», – говорится в комментарии чиновников.

Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина в интервью ТАСС назвала решение министерства обоснованным.

«Министерство культуры не хочет вмешиваться в решение профессиональных вопросов театрального сообщества, я имею в виду оценку конкурсных работ, выдвигаемых на «Золотую маску». Это обоснованно», – пояснила она.

На официальном сайте министерства при этом сообщается, что решение ведомства поддержано режиссером Андреем Кончаловским, который отмечает, что помимо «Золотой маски» в России должно существовать отдельная – государственная – театральная премия.

«Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России - самый живой во всей Европе. Мои коллеги из Италии, которые приезжают сюда, поражаются массовости русского театра и русскому зрителю. Наш зритель заслуживает поддержки театрального искусства. Кроме того, на мой взгляд, решения «Золотой Маски» иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что «Золотая Маска» не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем Москве, где больше полсотни театров», – отмечает на сайте министерства Кончаловский.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. «Золотая маска» – российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Согласно действующему положению о награде, Минкультуры России, как один из организаторов, совместно с СТД осуществляет выбор организации, исполняющей функции дирекции премии, утверждает порядок присуждения премий в конкурсах и их вручения, а также отбора соискателей награды. Кроме того, ведомство участвует в утверждении порядка формирования и работы экспертных советов, а также жюри фестиваля «Золотая маска».
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