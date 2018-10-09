«Практическое» расширение

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Новости театра >>
9 октября 2018
Руководитель Департамента культуры Города Москвы Александр Кибовский и директор Театра «Практика» Борис Мездрич на сегодняшней встрече с журналистами представили нового художественного руководителя театра — Марину Брусникину.

Представление нового худрука Практики

«Хочется, чтобы эта площадка, а история у нее замечательная, продолжала существовать как место для творческих экспериментов. Такое большое количество театров в Москве, но так мало из них предназначены для творческого поиска. Хочется, чтобы молодые художники приходили сюда с безумными идеями», - такие задачи в планах у Марины Станиславовны. Команде Театра хотелось бы, чтобы в «Практике» существовала лаборатория драматургов, чтобы Театр развивал музыкальное направление (к примеру — фестиваль камерных опер в Москве), а ближе к дню рождения Брусникина — 14 ноября, будет созвана отдельная пресс-конференция посвященная планируемому Фестивалю в память о безвременно ушедшем Артисте и Режиссере Дмитрие Брусникине.

«Очень важно в память о Дмитрии продолжить его задумки и наработки, тот вектор в искусстве, которому он посвятил всю свою жизнь. Поэтому было принято решение, чтобы Марина взяла в свои руки управление площадкой с тем, чтобы этот сезон и последующие были сделаны так, будто Дмитрий сейчас с нами», - продолжил Кибовский.

«Я впервые попал в театр, где нет ни одного штатного актера, это мечта», - начал с шутки директор Театра Борис Мездрич. Особый формат «Практики» подразумевает абсолютно иное отношение к контенту, представленному на сцене, чем у стандартных, привычных театров. Именно поэтому - «мы должны предлагать резидентам такие условия, которые превышали бы их ожидания», - продолжил Борис Михайлович.

Но главная задача, стоящая перед директором, которой он, пользуясь присутствием представителей СМИ, поделился с общественностью — это поиск новой, еще одной, в этот раз более масштабной третьей сцены для Театра:

«Я столкнулся с такой проблемой, что гастролировать без большого формата невозможно, чтобы гастролировать по России нужен спектакль большого формата, нам нужна третья сцена, может у кого-то возникнет идея вступить с нами в переговоры о сцене, с театральным оборудованием, 300-600 мест, такого примерно охвата, мы бы с удовольствием вступили в переговоры, потому что для нас это крайне необходимо». Александр Кибовский в свою очередь пообещал, что департамент Культуры Москвы постарается помочь в поиске подходящей площадки.

В планах Театра на 2018-2019 сезон обширная гастрольная деятельность и несколько премьер. Среди них уже с успехом идущий спектакль худрука Марины Брусникиной - «Человек из Подольска. Сережа очень тупой», далее «Смерть и чипсы» инициированные к постановке актерами Марией Крыловой и Василием Буткевичем (так же в спектакле будет занят Евгений Харитонов), рыжаковцы представят «Несколько разговоров о (Христе)» в постановке Тадаса Монтримаса. Спектаклем-резидентом, официально вошедшим в репертуар Театра станет постановка Владимира Мирзоева «ТОЛСТОЙ-СТОЛЫПИН. ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА», и, впервые, новым «семейным» резидентом станет Театр Вкуса и его «Семейная пекарня».

Так же в планах Театра возобновить спектакль «BLACK&SIMPSON», в котором партнером Антона Кузнецова станет, давший согласие, Алексей Феклистов.
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персоны
Дмитрий БрусникинМарина БрусникинаВасилий БуткевичАнтон КузнецовВладимир МирзоевАлександр ФеклистовЕвгений Харитонов (II)
театры
Театр "Практика"

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Репетиции идут полным ходом. Как и паровоз.
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В октябре в МХТ им. Чехова премьера спектакля «Сережа» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также специально написанного для спектакля текста Льва Рубинштейна «Вопросы».
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