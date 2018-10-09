«Практическое» расширение

Руководитель Департамента культуры Города Москвы Александр Кибовский
и директор Театра «Практика» Борис Мездрич
на сегодняшней встрече с журналистами представили нового художественного руководителя театра — Марину Брусникину
.
«Хочется, чтобы эта площадка, а история у нее замечательная, продолжала существовать как место для творческих экспериментов. Такое большое количество театров в Москве, но так мало из них предназначены для творческого поиска. Хочется, чтобы молодые художники приходили сюда с безумными идеями
», - такие задачи в планах у Марины Станиславовны
. Команде Театра хотелось бы, чтобы в «Практике
» существовала лаборатория драматургов, чтобы Театр развивал музыкальное направление (к примеру — фестиваль камерных опер в Москве), а ближе к дню рождения Брусникина — 14 ноября, будет созвана отдельная пресс-конференция посвященная планируемому Фестивалю в память о безвременно ушедшем Артисте и Режиссере Дмитрие Брусникине
.
«Очень важно в память о Дмитрии продолжить его задумки и наработки, тот вектор в искусстве, которому он посвятил всю свою жизнь. Поэтому было принято решение, чтобы Марина взяла в свои руки управление площадкой с тем, чтобы этот сезон и последующие были сделаны так, будто Дмитрий сейчас с нами
», - продолжил Кибовский
.
«Я впервые попал в театр, где нет ни одного штатного актера, это мечта
», - начал с шутки директор Театра Борис Мездрич
. Особый формат «Практики
» подразумевает абсолютно иное отношение к контенту, представленному на сцене, чем у стандартных, привычных театров. Именно поэтому - «мы должны предлагать резидентам такие условия, которые превышали бы их ожидания
», - продолжил Борис Михайлович
.
Но главная задача, стоящая перед директором, которой он, пользуясь присутствием представителей СМИ, поделился с общественностью — это поиск новой, еще одной, в этот раз более масштабной третьей сцены для Театра:
«Я столкнулся с такой проблемой, что гастролировать без большого формата невозможно, чтобы гастролировать по России нужен спектакль большого формата, нам нужна третья сцена, может у кого-то возникнет идея вступить с нами в переговоры о сцене, с театральным оборудованием, 300-600 мест, такого примерно охвата, мы бы с удовольствием вступили в переговоры, потому что для нас это крайне необходимо
». Александр Кибовский
в свою очередь пообещал, что департамент Культуры Москвы постарается помочь в поиске подходящей площадки.
В планах Театра на 2018-2019 сезон обширная гастрольная деятельность и несколько премьер. Среди них уже с успехом идущий спектакль худрука Марины Брусникиной
- «Человек из Подольска. Сережа очень тупой
», далее «Смерть и чипсы
» инициированные к постановке актерами Марией Крыловой
и Василием Буткевичем
(так же в спектакле будет занят Евгений Харитонов
), рыжаковцы представят «Несколько разговоров о (Христе)» в постановке Тадаса Монтримаса
. Спектаклем-резидентом, официально вошедшим в репертуар Театра станет постановка Владимира Мирзоева
«ТОЛСТОЙ-СТОЛЫПИН. ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА
», и, впервые, новым «семейным» резидентом станет Театр Вкуса
и его «Семейная пекарня
».
Так же в планах Театра возобновить спектакль «BLACK&SIMPSON
», в котором партнером Антона Кузнецова
станет, давший согласие, Алексей Феклистов
.
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