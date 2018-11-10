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У спектаклей по русской классике появится своя премия

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Новости театра >>
10 ноября 2018
У спектаклей, основанных на произведениях русской классики, появится собственная премия. Соответствующее постановление об учреждении премии правительства, с которым можно ознакомиться на сайте кабмина, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

У спектаклей по русской классике появится своя премия
фото: ozon.ru

«Премия будет присуждаться профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, являющимся бюджетными или автономными учреждениями субъектов Федерации или муниципальных образований», — говорится в документе.

В рамках проекта «Театр – детям» правительство ежегодно будет присуждать три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей. В целом на присуждение премии будут ежегодно выделяться 700 млн рублей.

Согласно справке к постановлению, «выдвигать кандидатов на соискание премии будут органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления, реализующие государственную политику в области культуры». Далее кандидатов на премию предстоит определять конкурсной комиссии, созданной Министерством культуры России.
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