«Мещане» возвращаются на петербургскую сцену

В центре пьесы – семья Василия Васильевича Бессеменова, зажиточного мещанина. В его большом доме всегда многолюдно: жена, дочь Татьяна, сын Петр, воспитанник Нил, а также квартиранты, приживалы. Но нет мира и согласия под домашним кровом, фатально не совпадают взгляды, интересы, любовные страсти… Герои драмы совершают жизненный путь в сложных, переломных исторических условиях. Кризис традиционной семьи, смена поколений, конфликты отцов и детей: модель семьи - как модель мира, утратившего связь времен.
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