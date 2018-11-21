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«Мещане» возвращаются на петербургскую сцену

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Новости театра >>
21 ноября 2018
Драматический театр на Васильевском 24 ноября 2018 года начинает показы нового спектакля «Мещане», премьера которого приурочена к 150-летию со дня рождения Максима Горького.

«Мещане» возвращаются на петербургскую сцену
фото: Театр на Васильевском

В центре пьесы – семья Василия Васильевича Бессеменова, зажиточного мещанина. В его большом доме всегда многолюдно: жена, дочь Татьяна, сын Петр, воспитанник Нил, а также квартиранты, приживалы. Но нет мира и согласия под домашним кровом, фатально не совпадают взгляды, интересы, любовные страсти… Герои драмы совершают жизненный путь в сложных, переломных исторических условиях. Кризис традиционной семьи, смена поколений, конфликты отцов и детей: модель семьи - как модель мира, утратившего связь времен.

Петербургские театры не обращались к «Мещанам» с 1966 года, когда вышел знаменитый спектакль Георгия Товстоногова. Сейчас же режиссер Владимир Туманов решил нарушить эту паузу. В спектакле заняты Юрий Ицков, Надежда Живодерова, Сергей Лысов, Илья Носков, Елена Мартыненко и другие артисты.
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Надежда ЖиводёроваЮрий ИцковСергей ЛысовЕлена МартыненкоИлья НосковГеоргий ТовстоноговВладимир Туманов
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Театр на Васильевском

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