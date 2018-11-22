В ЦДР поставили спектакль по «Раковому корпусу» Александра Солженицына

Спектакль о ценности человеческой жизни и её испытаниях. Только оказавшись изолированными от повседневной суеты, пациенты ракового корпуса задумываются о настоящем смысле своего существования. «Чем люди живы?» – вопрос, который постоянно задают герои. Их главное стремление – желание жить, возможность жить – оказывается под вопросом.
фото: Пресс-служба ЦДР
На сцене – большая больничная палата – замкнутый мир пациентов ракового корпуса, пространство, в котором они остаются один на один с болезнью. Драматическое действие станет чередой откровенных историй героев повести, каждому из которых предстоит пройти большой внутренний путь: от панического отрицания факта смертельной болезни до принятия или бегства от неё.
По словам режиссёра, в романе Солженицына для него «очень важны три явления – жизнь, смерть и любовь. Больничная палата как образ общества целого государства, в котором встречаются совершенно разные люди, несхожих убеждений и социальных ролей. Все они становятся равны перед силой смерти. Это спектакль – предупреждение, тревога за современного человека и его способность мыслить самостоятельно, особенно в таком пограничном состоянии как страшная болезнь».
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