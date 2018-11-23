«Школа современной пьесы» открывает филиал в Берлине

«Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом: начиная с сезона 2018/2019 года Московский театр «Школа современной пьесы» будет регулярно играть спектакли своего репертуара на сцене Российского Дома в Берлине. Кроме того, планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов», – отмечается в сообщении.
Целью проекта является «пропаганда традиций русского театра в Европе, привлечение к современному российскому театральному искусству германской публики, как русскоязычной диаспоры, так и немецкоговорящей аудитории».
«Это не гастроли – это создание стационарно действующего театрального организма путем показа репертуарных спектаклей «Школы современной пьесы» на постоянной основе», – подчеркивается в сообщении.
Открытие состоится 1 декабря, свою работу берлинский филиал начнет со спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» в постановке Иосифа Райхельгауза.