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«Школа современной пьесы» открывает филиал в Берлине

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Новости театра >>
23 ноября 2018
Московский театр «Школа современной пьесы» открывает филиал в Берлине, сообщается на официальном сайте театра.

«Школа современной пьесы» открывает филиал в Берлине
фото: Школа современной пьесы

«Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом: начиная с сезона 2018/2019 года Московский театр «Школа современной пьесы» будет регулярно играть спектакли своего репертуара на сцене Российского Дома в Берлине. Кроме того, планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов», – отмечается в сообщении.

Целью проекта является «пропаганда традиций русского театра в Европе, привлечение к современному российскому театральному искусству германской публики, как русскоязычной диаспоры, так и немецкоговорящей аудитории».
«Это не гастроли – это создание стационарно действующего театрального организма путем показа репертуарных спектаклей «Школы современной пьесы» на постоянной основе», – подчеркивается в сообщении.

Открытие состоится 1 декабря, свою работу берлинский филиал начнет со спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» в постановке Иосифа Райхельгауза.
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персоны
Иосиф Райхельгауз
театры
"Школа современной пьесы"

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