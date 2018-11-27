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Марина Брусникина озвучила планы «Практики» на 2019 год

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Новости театра >>
27 ноября 2018
Художественный руководитель «Практики» Марина Брусникина рассказала о планах экспериментального театра на 2019 год.

Как сообщает ТАСС, осенью будущего года театр проведёт международный фестиваль актуальной драматургии имени Дмитрия Брусникина, приуроченный к его дню рождения (17 ноября). По словам худрука, это будет ежегодный смотр «коллективов, которые сфокусированы на постановках по текстам современных авторов и ищут ответы на волнующие общество вопросы».

Марина Брусникина озвучила планы «Практики» на 2019 год
фото: sim-sim.ru

Зрителям будут представлены как столичные, так и региональные работы, а среди специальных гостей заявлены театры из Венгрии, Латвии, Польши и Финляндии. В фестивальную программу также войдёт выставка Ксении Перетрухиной, посвящённая творческому наследию Брусникина, над созданием которой поработают «Практика», Фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ и Московский музей современного искусства ММОМА.

Следующей осенью зрителей также ожидает первая камерная опера театра – «Мороз, Красный нос» Брусникиной. В марте состоится премьера постановки Марфы Горвиц «Летели качели» по пьесе Константина Стешика, а на малой сцене появится спектакль-лекция о современном искусстве актрисы Мастерской Дмитрия Брусникина Алисы Кретовой. Сезон 2018/2019 закроется «Заносом» Юрия Квятковского по пьесе Владимира Сорокина.

В следующем сезоне Дмитрий Крымов поставит некий спектакль совместно с «Практикой» и агентством «Арт-Партнер XXI». Зрителей также ожидают постановки «Торжество» Андрея Стадникова и «Разговоры о пальто» Саввы Савельева. В рамках сотрудничества с мастерскими в театре поставит спектакль ученик Вениамина Фильштинского Андрей Гончаров.
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