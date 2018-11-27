Марина Брусникина озвучила планы «Практики» на 2019 год

Художественный руководитель «Практики» Марина Брусникина
рассказала о планах экспериментального театра на 2019 год.
Как сообщает
ТАСС, осенью будущего года театр проведёт международный фестиваль актуальной драматургии имени Дмитрия Брусникина, приуроченный к его дню рождения (17 ноября). По словам худрука, это будет ежегодный смотр «коллективов, которые сфокусированы на постановках по текстам современных авторов и ищут ответы на волнующие общество вопросы».
Зрителям будут представлены как столичные, так и региональные работы, а среди специальных гостей заявлены театры из Венгрии, Латвии, Польши и Финляндии. В фестивальную программу также войдёт выставка Ксении Перетрухиной
, посвящённая творческому наследию Брусникина
, над созданием которой поработают «Практика»
, Фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ и Московский музей современного искусства ММОМА.
Следующей осенью зрителей также ожидает первая камерная опера театра – «Мороз, Красный нос»
Брусникиной. В марте состоится премьера постановки Марфы Горвиц «Летели качели»
по пьесе Константина Стешика
, а на малой сцене появится спектакль-лекция о современном искусстве актрисы Мастерской Дмитрия Брусникина Алисы Кретовой
. Сезон 2018/2019 закроется «Заносом» Юрия Квятковского
по пьесе Владимира Сорокина
.
В следующем сезоне Дмитрий Крымов
поставит некий спектакль совместно с «Практикой» и агентством «Арт-Партнер XXI»
. Зрителей также ожидают постановки «Торжество» Андрея Стадникова
и «Разговоры о пальто» Саввы Савельева
. В рамках сотрудничества с мастерскими в театре поставит спектакль ученик Вениамина Фильштинского Андрей Гончаров
.