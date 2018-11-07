Сергей Соловьёв поставил «Иванова»

14 и 20 ноября на Симоновской сцене Театра имени Вахтангова состоится премьера спектакля Сергея Соловьёва«Иванов» по одноимённой пьесе Антона Павловича Чехова, сообщает пресс-служба Мастерской известного кинорежиссёра.
фото: Пресс-служба Мастерской С. А. Соловьёва
Сергей Александрович впервые обратился к пьесе в 1963 году. Теперь, через 55 лет, он решился представить зрителям премьеру «Иванова», где Иванов не плохой и не хороший, где Сарра и Сашенька не ангелы и не «исчадия ада», а просто женщины, испытывающие любовь и постигающие, как невозможно сложна эта простейшая вещь.
В постановке занят почти весь Соловьёвский курс последнего набора, играют они не «драму» и не «трагедию», не только комедию, но и фарс, иногда вдруг с немодной тургеневской обнажённостью, открывая зрителю душу – впрочем, жанр этого спектакля и вовсе определить невозможно. Многожанрово, как сама жизнь.
Спектакль длится более трёх часов. Билеты можно приобрести здесь.
обсуждение >>