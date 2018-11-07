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Спектаклю «Чапаев и Пустота» исполнилось 18 лет

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Новости театра >>
7 ноября 2018
9 ноября в 19.30 постановка Павла Урсула «Чапаев и Пустота» по роману Виктора Пелевина открывает 18-й сезон. Показ состоится накануне 55-летия Михаила Ефремова в Конгресс-Центре РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщает пресс-служба спектакля.

В образе главврача психбольницы и комдива Чапаева вновь предстанет Михаил Ефремов, а Гоша Куценко сыграет Григория Котовского. Помимо дуэта Ефремов-Куценко в актёрской команде заняты Михаил Крылов (Пётр), Павел Сборщиков (Сердюк) и Мария Козакова (Анка-пулемётчица).

Спектаклю «Чапаев и Пустота» исполнилось 18 лет
фото: Пресс-служба спектакля

В этом году спектакль-долгожитель, поставленный по одному из наиболее нашумевших романов последних десятилетий, достиг своего совершеннолетия. За это время его посмотрели более трёх миллионов зрителей.

Этот спектакль уникален уже одним фактом своего существования, так как очень многие считали, что Пелевин – писатель «непостановочный». Но актёры, задействованные в этой постановке, с лёгкостью опровергают это утверждение и помогают зрителю понять все глубокие подтексты этой непростой книги. К тому же в спектакле горят такие любовные и человеческие страсти, что ни о какой пустоте, вынесенной в название, не может быть и речи — во всяком случае, пустоте зрительских чувств. Исполнитель роли Чапаева Михаил Ефремов призывает публику забыть о почтенности и быть готовой к балагану в лучшем понимании этого слова.
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Спектаклю «Чапаев и Пустота» исполнилось 18 лет фотографии
Спектаклю «Чапаев и Пустота» исполнилось 18 лет фотографии
Спектаклю «Чапаев и Пустота» исполнилось 18 лет фотографии
Спектаклю «Чапаев и Пустота» исполнилось 18 лет фотографии
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