Владимир Скворцов поставит пьесу Макса Фриша «Биография»

Владимир Скворцов
, назначенный главным режиссёром театра «Человек»
, выбрал для дебюта на его сцене пьесу известного швейцарского писателя Макса Фриша «Биография»
. Премьера спектакля запланирована на декабрь, сообщает пресс-служба театра.
Главный герой пьесы получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать. По словам режиссёра, жанр спектакля можно определить как мистическую трагикомедию.
В постановке заняты актёры Евгения Крюкова
, Анатолий Кот
, Дмитрий Филиппов
, Антон Шурцов
и Мурадин Хуранов
, а также художник-постановщик Мария Рыбасова
, художник по свету Сергей Скорнецкий
, режиссёр по пластике Константин Мишин
и художник по костюмам Любовь Скорнецкая
.
Кроме того, с 25 декабря по 8 января на сцене театра пройдёт новогодняя ёлка «Звездные сказки»
для детей и их родителей с участием Анны Большовой
, Максима Виторгана
, Кирилла Кяро
, Елены Захаровой
, Виктории Толстогановой
, Кирилла Гребенщикова
, Сергея Глушко
, Татьяны Лютаевой
, Анны Чуриной
, Агнии Дитковските
, Ксении Лавровой-Глинки
, Ольги Хохловой
и других актёров.
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