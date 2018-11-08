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Владимир Скворцов поставит пьесу Макса Фриша «Биография»

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Новости театра >>
8 ноября 2018
Владимир Скворцов, назначенный главным режиссёром театра «Человек», выбрал для дебюта на его сцене пьесу известного швейцарского писателя Макса Фриша «Биография». Премьера спектакля запланирована на декабрь, сообщает пресс-служба театра.


Главный герой пьесы получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать. По словам режиссёра, жанр спектакля можно определить как мистическую трагикомедию.

В постановке заняты актёры Евгения Крюкова, Анатолий Кот, Дмитрий Филиппов, Антон Шурцов и Мурадин Хуранов, а также художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по свету Сергей Скорнецкий, режиссёр по пластике Константин Мишин и художник по костюмам Любовь Скорнецкая.

Кроме того, с 25 декабря по 8 января на сцене театра пройдёт новогодняя ёлка «Звездные сказки» для детей и их родителей с участием Анны Большовой, Максима Виторгана, Кирилла Кяро, Елены Захаровой, Виктории Толстогановой, Кирилла Гребенщикова, Сергея Глушко, Татьяны Лютаевой, Анны Чуриной, Агнии Дитковските, Ксении Лавровой-Глинки, Ольги Хохловой и других актёров.
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