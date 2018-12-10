Алиса Фрейндлих сыграет главную роль в спектакле Ивана Вырыпаева «Волнение»

Весной 2019 года знаменитая актриса театра и кино Алиса Фрейндлих
, отметившая на днях своё 84-летие, сыграет главную роль в спектакле «Волнение»
. Премьера состоится на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова
, сообщается
на официальной странице театра в социальной сети Facebook.
Поздравив Фрейндлих с днём рождения, пресс-служба БДТ
отметила, что актриса служит в театре «уже 35 лет. Сейчас она работает над главной ролью в спектакле "Волнение", премьера которого состоится весной 2019 года. Спектакль ставит режиссёр Иван Вырыпаев по пьесе, которую он написал специально для Алисы Бруновны».
Помимо будущей постановки, Алиса Фрейндлих также занята в таких спектаклях театра, как «Алиса»
, «Война и мир Толстого»
, «Дядюшкин сон»
и «Лето одного года»
.