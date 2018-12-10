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Алиса Фрейндлих сыграет главную роль в спектакле Ивана Вырыпаева «Волнение»

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Новости театра >>
10 декабря 2018
Весной 2019 года знаменитая актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, отметившая на днях своё 84-летие, сыграет главную роль в спектакле «Волнение». Премьера состоится на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook.

Алиса Фрейндлих сыграет главную роль в спектакле Ивана Вырыпаева «Волнение»
фото: ili-nnov.ru

Поздравив Фрейндлих с днём рождения, пресс-служба БДТ отметила, что актриса служит в театре «уже 35 лет. Сейчас она работает над главной ролью в спектакле "Волнение", премьера которого состоится весной 2019 года. Спектакль ставит режиссёр Иван Вырыпаев по пьесе, которую он написал специально для Алисы Бруновны».

Помимо будущей постановки, Алиса Фрейндлих также занята в таких спектаклях театра, как «Алиса», «Война и мир Толстого», «Дядюшкин сон» и «Лето одного года».
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