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В израильском театре «Гешер» российский робот играет Жанну д'Арк

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Новости театра >>
10 декабря 2018
Робот, созданный в Москве, играет ключевую женскую роль в спектакле «Лолита / Жанна д'Арк», поставленном в театре «Гешер» в Тель-Авиве. Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий актёр театра Александр Демидов, занятый в постановке.



По словам актёра, «идея о том, чтобы роль Жанны д'Арк в спектакле исполнял робот, пришла к режиссёру Ехезкелю Лазарову еще до начала репетиций. Он отсмотрел много видео с образцами из разных стран, но наиболее подходящим ему показался робот, представленный компанией, занимающейся робототехникой в Москве. Режиссёр связался с российской компанией, и по специальному заказу там была сконструирована девушка-робот, которая в короткое время была доставлена в Израиль.
Весь текст роли, озвученный женским голосом, причём на иврите, был записан в Москве. А уже в Израиле робота научили взаимодействовать с актёрами, по ходу пьесы отвечать на непростые вопросы, основанные на пробирающих до дрожи протоколах суда инквизиции над Жанной Д'Арк от 1431 года.
За точное попадание реплик робота-Жанны в диалог с живым человеком отвечает скрытый от глаз зрителей звукооператор за пультом. Одновременно перед актёрами стояла задача так органично взаимодействовать с технической новинкой на сцене, чтобы она казалась живой и наполненной чувствами. В результате, несмотря на механическую форму и искусственный голос, у зрителей возникает особый эффект доверия».

Роль получил робот-промоутер KIKI, способный самостоятельно передвигаться и вести диалог на вербальном уровне. Согласно информации, опубликованной на сайте производителя, рост робота составляет 160 сантиметров, вес – 80 килограммов, а длительность работы без подзарядки – до восьми часов. Впервые KIKI представили публике в конце 2015 года на выставке Robotics Expo. На её счету помощь ведущим на концерте в «Олимпийском» и экскурсии в выставочном центре «Крокус-Экспо». Участие в спектакле стало для робота театральным дебютом.

В израильском театре «Гешер» российский робот играет Жанну д'Арк
фото: Isaiah Fainberg

Как сообщается на сайте театра, в новом спектакле роман Владимира Набокова «Лолита» совмещён с протоколами инквизиционного процесса Орлеанской девы. «Режиссёр посвятил каждой из них отдельный акт, одновременно показав связь между ними. Спектакль предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и любовь», – уточнил Демидов, добавив, что постановка будет включена «в программу ближайших гастролей театра в Россию».
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Александр (Израэль) ДемидовЕхезкель Лазаров
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