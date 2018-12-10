В Москве стартует «Территория жеста»

В Москве с 10 по 16 декабря в рамках проекта «Поддержка театра мимики и жеста» Министерства культуры Российской Федерации пройдёт Первый открытый инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста»
. В программу войдут спектакли 13 российских и зарубежных театральных коллективов. Фестивальной площадкой станет Театр мимики и жеста
. Все постановки будут озвучены профессиональными дикторами-переводчиками, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
Среди заявленных театров — Театр глухих
из Санкт-Петербурга, «Музыка песка»
из Казани, «Голос тишины»
из Улан-Удэ, ереванская сборная группа «Артмимия»
, центр социокультурной анимации «Амплитуда тишины»
из Новосибирска и столичный «Недослов»
. В составе театральных трупп работают как глухонемые, так и слышащие актёры.
Московский театр мимики и жеста представит на смотре три новые постановки. «Женитьба Дон Жуана»
станет спектаклем открытия, а «Женщина с витрины»
и «Именины Бабы-яги»
включены в конкурсную программу. Зрителей также ожидают мастер-классы по русскому жестовому языку, актёрскому мастерству и рисованию песком. В заключительном гала-концерте примут участие артисты балета и народных танцевальных коллективов, артисты цирка и хор жестовой песни, который выступит совместно с солистом военного оркестра «Синяя вечность» Исмаилом Коросом
.
Жюри конкурса, состоящее из заслуженных артистов России, преподавателей театральных вузов, специалистов по жестовому языку и искусству пантомимы, выберет победителей в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Оригинальность постановки», «Лучший театральный коллектив», «Лучший коллектив театра пантомимы» и других.
Прямые трансляции конкурсных спектаклей будут доступны онлайн. Вход на все постановки бесплатный, приглашения можно получить в кассе Театра мимики и жеста.