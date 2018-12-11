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Объявлена предварительная программа Года театра в Москве

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Новости театра >>
11 декабря 2018
На заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям была озвучена предварительная программа грядущего Года театра. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания.

Леонид Ошарин
фото: duma.mos

По словам заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Леонида Ошарина, «закончился сбор заявок от театров Москвы, на основании которых будет составлен план-график мероприятий предстоящего Года театра. В 2019 году в столице планируется организовать 30 фестивалей, 11 театральных лабораторий, 10 выставок, 11 творческих встреч, 11 мастер-классов, 48 спецпроектов и два театральных конкурса. Кроме того, предусмотрено 78 премьерных спектаклей, а также запланирована большая деловая программа.
На основании 239 поданных заявок будет сформирован бюджет всех мероприятий. Департамент подготовит итоговый план культурной программы к началу 2019 года. Все мероприятия, которые сейчас закладываются в Год театра, идут в дополнение к афише, подготовленной учреждениями культуры на будущий год».

Кроме того, художественный руководитель–директор театра «Содружество актёров Таганки» Николай Губенко предложил «дать право людям с ограниченными возможностями и пенсионерам покупать театральные билеты по льготным ценам. Обращаюсь к федеральным и московским властям с просьбой рассмотреть вопрос о выделении грантов на посещение театров инвалидами всех возрастных категорий и на оборудование театральных залов под нужды людей с ограниченными возможностями. Мы должны иметь право продавать билеты для этой категории людей по самым низким ценам. Если необходимо, давайте закрепим эту норму законодательно».

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра» в 2019 году.
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