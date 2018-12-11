ревью

«Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова выйдет в прокат весной 2020 года

Москвичей ждут 30 фестивалей, 11 театральных лабораторий, 11 творческих встреч, 48 спецпроектов, 78 премьер и другие мероприятия.

Объявлена предварительная программа Года театра в Москве

Интервью

Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы»

Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах