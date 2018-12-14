В Москве пройдут 12 показов мюзикла «Всё о Золушке»

С 14 по 24 февраля 2019 года в Московском театре мюзикла пройдёт блок показов российского мюзикла «Всё о Золушке». После 12-го показа постановка на неопределённый срок сойдёт с московской сцены, уточняет пресс-служба театра.
По словам художественного руководителя Театра мюзикла Михаила Швыдкого, «в этом сезоне мы не планировали показывать "Всё о Золушке" в Москве. Мы работали над гастрольной версией спектакля. Но зрительский запрос на него оказался так велик, что нам срочно пришлось искать окно в нашей афише. Поклонники постановки даже организовали в соцсетях целый флешмоб с хештегом #разморозьтеЗолушку. И мы с радостью это сделали».
фото: Пресс-служба Театра мюзикла
Для февральских показов в мюзикле обновят декорации, дополнят световую партитуру и усовершенствуют звук. Главное же останется неизменным: хитовые мелодии Раймонда Паулса, изобретательная режиссура и хореография Олега Глушкова, остроумные стихи и пьеса Сергея Плотова по идее Дмитрия Быкова. Темы, поднимаемые в спектакле, звучат сегодня особенно своевременно и остро: молодые романтики становятся заложниками неуёмных амбиций и взаимных обид старшего поколения, король от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям — слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но всё закончится хорошо — ведь возможность чуда никто не отменял. Спектакль был тепло встречен зрителями и профессиональным сообществом. Помимо семи номинаций на «Золотую Маску», постановка собрала массу восторженных отзывов в СМИ и социальных сетях.
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