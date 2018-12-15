Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

По аниме Хаяо Миядзаки впервые поставят спектакль в театре кабуки

15 декабря
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
15 декабря 2018
В токийском театре кабуки «Синбаси энбудзё» впервые обратятся к творчеству выдающегося японского аниматора Хаяо Миядзаки, сообщает Anime News Network.

На театральной сцене поставят спектакль по аниме «Навсикая из Долины ветров», которое Миядзаки снял в 1983 году по собственной манге, выходившей на родине с 1982-го по 1994-й. Лента, чьё действие разворачивается в мире, пережившем экологическую катастрофу, стала первым фильмом знаменитой студии Ghibli.

Оноэ Кикуносукэ Пятый / Накамура Шичиносуке

В образе принцессы Навсикаи предстанет актёр театра кабуки Оноэ Кикуносукэ Пятый, а роль антагонистки Кусяны досталась Накамуре Шичиносуке, озвучившему Микадо в мультфильме Исао Такахаты «Сказание о принцессе Кагуя». Премьера постановки намечена на декабрь 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Новый мультфильм Миядзаки выйдет до 2021 года
Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки
У поклонников творчества Хаяо Миядзаки появится собственный парк развлечений
Поиск по меткам
Анимация
персоны
Хаяо Миядзаки

фотографии >>
«Навсикая из Долины ветров»
«Навсикая из Долины ветров»
«Навсикая из Долины ветров»
«Навсикая из Долины ветров»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Иванович Мостовой
9 декабря ушел из жизни Заслуженный артист РСФСР Борис Иванович Мостовой.

День рождения >>

Вадим Бочанов
Виктор Жуков
Юрий Колокольников
Николай Лебедев (II)
Андрей Лукьянов
Сергей Мурзин
Саулюс Сипарис
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Мирослав Бака
Дон Джонсон
Леон Немчик
Хелен Слэйтер
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Почему мы креативны?
арт-хаус
Германия, 2018
Счастливый Лазарь
драма, фэнтези
Германия, Италия, Франция, Швейцария, 2018
Человек-паук: Через вселенные
приключения, семейное кино
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью