По аниме Хаяо Миядзаки впервые поставят спектакль в театре кабуки

В токийском театре кабуки «Синбаси энбудзё»
впервые обратятся к творчеству выдающегося японского аниматора Хаяо Миядзаки
, сообщает Anime News Network
.
На театральной сцене поставят спектакль по аниме «Навсикая из Долины ветров»
, которое Миядзаки снял в 1983 году по собственной манге, выходившей на родине с 1982-го по 1994-й. Лента, чьё действие разворачивается в мире, пережившем экологическую катастрофу, стала первым фильмом знаменитой студии Ghibli.
В образе принцессы Навсикаи предстанет актёр театра кабуки Оноэ Кикуносукэ Пятый
, а роль антагонистки Кусяны досталась Накамуре Шичиносуке
, озвучившему Микадо в мультфильме Исао Такахаты «Сказание о принцессе Кагуя»
. Премьера постановки намечена на декабрь 2019 года.