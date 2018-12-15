ревью

Джанкарло Эспозито и Вернер Херцог присоединились к «Мандалорцу»

Награды получили «Игрок», «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек».

«Глобус», «Ульгэр» и Ставропольский театр кукол удостоены премии за спектакли по русской классике

В трупе девушки, погибшей от жуткого обряда экзорцизма, поселяется загадочная сущность.

Новости театра

В СТИ поставили девятичасовой спектакль по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»

Премьера постановки «Один день в Макондо» состоится уже сегодня.