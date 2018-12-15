В СТИ поставили девятичасовой спектакль по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»

15 декабря в 13.00 в «Студии театрального искусства»
состоится премьера девятичасового спектакля Егора Перегудова «Один день в Макондо»
, сообщается на сайте
СТИ.
Постановка представляет собой импровизации и этюды, вдохновлённые дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»
. Зрителя ждут фантазии в духе магического реализма, философия колумбийских классиков, живая музыка и акробатика, танцы, пластические интермедии и аутентичный обед в латиноамериканском стиле.
По словам режиссёра, «самым важным было сохранить лёгкое дыхание студенческого спектакля, несмотря на то, что спектакль играют уже профессиональные артисты на профессиональной сцене. Мы также старались сохранить эстетику режиссёрского факультета ГИТИСа в костюмах и деталях реквизита. Главный художник театра Александр Давидович Боровский предложил уникальный вариант сценографии, которая, кстати, возможна только на сцене СТИ».
В большинстве ролей заняты недавние выпускники «Мастерской Сергея Женовача
» и артисты разных поколений труппы. Спектакль для удобства зрителей будут играть по выходным, следующие показы состоятся 16, 22 и 23 декабря.