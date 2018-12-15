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В СТИ поставили девятичасовой спектакль по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»

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Новости театра >>
15 декабря 2018
15 декабря в 13.00 в «Студии театрального искусства» состоится премьера девятичасового спектакля Егора Перегудова «Один день в Макондо», сообщается на сайте СТИ.

Постановка представляет собой импровизации и этюды, вдохновлённые дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Зрителя ждут фантазии в духе магического реализма, философия колумбийских классиков, живая музыка и акробатика, танцы, пластические интермедии и аутентичный обед в латиноамериканском стиле.

В СТИ поставили девятичасовой спектакль по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»
фото: sti.ru

По словам режиссёра, «самым важным было сохранить лёгкое дыхание студенческого спектакля, несмотря на то, что спектакль играют уже профессиональные артисты на профессиональной сцене. Мы также старались сохранить эстетику режиссёрского факультета ГИТИСа в костюмах и деталях реквизита. Главный художник театра Александр Давидович Боровский предложил уникальный вариант сценографии, которая, кстати, возможна только на сцене СТИ».

В большинстве ролей заняты недавние выпускники «Мастерской Сергея Женовача» и артисты разных поколений труппы. Спектакль для удобства зрителей будут играть по выходным, следующие показы состоятся 16, 22 и 23 декабря.
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