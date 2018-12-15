«Глобус», «Ульгэр» и Ставропольский театр кукол удостоены премии за спектакли по русской классике

Спектакли «Игрок» Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус»
по роману Фёдора Михайловича Достоевского
, «Руслан и Людмила» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»
по поэме Александра Сергеевича Пушкина
и «Аленький цветочек» Ставропольского краевого театра кукол
по сказке Сергея Тимофеевича Аксакова
удостоены премии правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Награда присуждается в первый раз, уточняется на сайте
Кабмина.
Постановление об учреждении премии правительства подписал в ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
. Согласно документу, «премия будет присуждаться профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, являющимся бюджетными или автономными учреждениями субъектов Федерации или муниципальных образований».
В рамках проекта «Театр – детям» правительство теперь ежегодно будет присуждать три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей.
В справке к постановлению говорится, что «выдвигать кандидатов на соискание премии будут органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления, реализующие государственную политику в области культуры».
Далее кандидатов на премию определяет конкурсная комиссия, созданная Министерством культуры России.