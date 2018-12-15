Сергей Горобченко, Татьяна Арнтгольц, Алёна Хмельницкая и Гоша Куценко прочитают сказки

Сергей Горобченко
, Татьяна Арнтгольц
, Алёна Хмельницкая
и Гоша Куценко
прочитают москвичам свои любимые сказки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы
.
Цикл семейных встреч «Рождественские чтения» состоится 15, 16, 22 и 23 декабря в торговом центре «Куцево Плаза» (Ярцевская улица, дом 19). В программу включены произведения Александра Пушкина
, Владимира Одоевского
, Евгения Шварца
и русские народные сказки. Гостей также ожидают автограф-сессии, новогодние подарки и библиотека.
Здесь же артистами Большого театра
будут представлены фрагменты легендарного балета «Щелкунчик»
.
Организаторами «Рождественских чтений» выступают центры содействия семейному воспитанию «Сколковский», «Кунцевский» и «Наш дом». Вход свободный.