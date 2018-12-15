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Сергей Горобченко, Татьяна Арнтгольц, Алёна Хмельницкая и Гоша Куценко прочитают сказки

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Новости театра >>
15 декабря 2018
Сергей Горобченко, Татьяна Арнтгольц, Алёна Хмельницкая и Гоша Куценко прочитают москвичам свои любимые сказки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сергей Горобченко, Татьяна Арнтгольц, Алёна Хмельницкая и Гоша Куценко прочитают сказки

Цикл семейных встреч «Рождественские чтения» состоится 15, 16, 22 и 23 декабря в торговом центре «Куцево Плаза» (Ярцевская улица, дом 19). В программу включены произведения Александра Пушкина, Владимира Одоевского, Евгения Шварца и русские народные сказки. Гостей также ожидают автограф-сессии, новогодние подарки и библиотека.

Здесь же артистами Большого театра будут представлены фрагменты легендарного балета «Щелкунчик».

Организаторами «Рождественских чтений» выступают центры содействия семейному воспитанию «Сколковский», «Кунцевский» и «Наш дом». Вход свободный.
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