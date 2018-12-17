Леониду Броневому исполнилось бы 90 лет

Сегодня,
17 декабря
исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого советского и российского актёра театра и кино, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, СССР и Украины
Леонида Сергеевича Броневого
.
фото: Петр Ковалёв
Мастер родился
17 декабря 1928
года в Киеве. Учился в музыкальной десятилетке при Киевской консерватории по классу скрипки у профессора
Давида Соломоновича Бертье
. В 1950-м после окончания Ташкентского института театрального искусства имени А. Н. Островского поступил в
Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
, а затем устроился в
Оренбургский драмтеатр
.
Однажды он увидел по телевидению спектакль
Художественного театра «На дне»
с
Алексеем Николаевичем Грибовым
. Игра великого актёра произвела на молодого артиста настолько сильное впечатление, что Броневой написал совершенно незнакомому человеку восторженное письмо и вскоре получил от него ответ. Их первая встреча состоялась в Москве — Алексей Николаевич оказал молодому актёру содействие в прослушивании в Школе-студии при МХАТе и его сразу же приняли на третий курс. В 1955-м по завершении учёбы актёр снова уехал в провинцию, где служил в
Театре имени М. Ю. Лермонтова
в Грозном,
Иркутском драматическом театре
и
Театре имени Кольцова
в Воронеже. Осенью 1962-го был принят в труппу столичного
Театра на Малой Бронной
, в котором проработал 25 лет, из которых 16 лет — с великим
Анатолием Эфросом
. С 1988 по 2017 год — актёр
«Ленкома»
.
В кино Леонид Броневой дебютировал в 1964 году ролью жандармского полковника в фильме
«Товарищ Арсений»
. Всего на счету мастера более
30
киноролей, среди которых самые известные — Генрих Мюллер (
«Семнадцать мгновений весны»
), герцог (
«Тот самый Мюнхгаузен»
), Иоганн Штаубе (
«Возвращение резидента»
,
«Конец операции "Резидент"»
), Аркадий Варламыч Велюров (
«Покровские ворота»
), доктор (
«Формула любви»
), Семён Ефремович (
«Небеса обетованные»
) и Владимир Михайлович Журавлёв («Простые вещи»). Свою последнюю роль в кино сыграл в мини-сериале
Глеба Панфилова «Без вины виноватые»
по пьесе
Александра Николаевича Островского
.
Обладатель 16 наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, орден «За заслуги перед Отечеством» I-IV степени, «Ника» и приз «Кинотавра» за роль в
«Простых вещах» Алексея Попогребского
. Леонид Сергеевич скончался
9 декабря 2017
года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.