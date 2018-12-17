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Леониду Броневому исполнилось бы 90 лет

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Новости театра >>
17 декабря 2018
Сегодня, 17 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого советского и российского актёра театра и кино, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, СССР и Украины Леонида Сергеевича Броневого.

Леониду Броневому исполнилось бы 90 лет
фото: Петр Ковалёв

Мастер родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Учился в музыкальной десятилетке при Киевской консерватории по классу скрипки у профессора Давида Соломоновича Бертье. В 1950-м после окончания Ташкентского института театрального искусства имени А. Н. Островского поступил в Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина, а затем устроился в Оренбургский драмтеатр.

Однажды он увидел по телевидению спектакль Художественного театра «На дне» с Алексеем Николаевичем Грибовым. Игра великого актёра произвела на молодого артиста настолько сильное впечатление, что Броневой написал совершенно незнакомому человеку восторженное письмо и вскоре получил от него ответ. Их первая встреча состоялась в Москве — Алексей Николаевич оказал молодому актёру содействие в прослушивании в Школе-студии при МХАТе и его сразу же приняли на третий курс. В 1955-м по завершении учёбы актёр снова уехал в провинцию, где служил в Театре имени М. Ю. Лермонтова в Грозном, Иркутском драматическом театре и Театре имени Кольцова в Воронеже. Осенью 1962-го был принят в труппу столичного Театра на Малой Бронной, в котором проработал 25 лет, из которых 16 лет — с великим Анатолием Эфросом. С 1988 по 2017 год — актёр «Ленкома».

«Семнадцать мгновений весны»

В кино Леонид Броневой дебютировал в 1964 году ролью жандармского полковника в фильме «Товарищ Арсений». Всего на счету мастера более 30 киноролей, среди которых самые известные — Генрих Мюллер («Семнадцать мгновений весны»), герцог («Тот самый Мюнхгаузен»), Иоганн Штаубе («Возвращение резидента», «Конец операции "Резидент"»), Аркадий Варламыч Велюров («Покровские ворота»), доктор («Формула любви»), Семён Ефремович («Небеса обетованные») и Владимир Михайлович Журавлёв («Простые вещи»). Свою последнюю роль в кино сыграл в мини-сериале Глеба Панфилова «Без вины виноватые» по пьесе Александра Николаевича Островского.

Обладатель 16 наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, орден «За заслуги перед Отечеством» I-IV степени, «Ника» и приз «Кинотавра» за роль в «Простых вещах» Алексея Попогребского. Леонид Сергеевич скончался 9 декабря 2017 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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