Театральные критики назвали Кирилла Серебренникова человеком года

Ассоциация театральных критиков подвела итоги 2018 года.
Как сообщается на сайте
АКТ, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников
признан человеком года. Режиссёра отметили наградой «За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста»
.
фото: Владислав Шатило
На премию претендовали Елена Грёмина
, Михаил Угаров
, Михаил Бычков
, Александр Калягин
и генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина
.
Спектаклем года объявлена
постановка Дмитрия Крымова «Му-Му»
из репертуара Театра Наций
. Второе место шорт-листа занимают «Три толстяка» Андрея Могучего
(БДТ
), а третья строчка закреплена за «Тремя сёстрами» Константина Богомолова
(МХТ имени Чехова
).