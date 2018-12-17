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Театральные критики назвали Кирилла Серебренникова человеком года

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Новости театра >>
17 декабря 2018
Ассоциация театральных критиков подвела итоги 2018 года.

Как сообщается на сайте АКТ, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников признан человеком года. Режиссёра отметили наградой «За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

Театральные критики назвали Кирилла Серебренникова человеком года
фото: Владислав Шатило

На премию претендовали Елена Грёмина, Михаил Угаров, Михаил Бычков, Александр Калягин и генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Спектаклем года объявлена постановка Дмитрия Крымова «Му-Му» из репертуара Театра Наций. Второе место шорт-листа занимают «Три толстяка» Андрея Могучего (БДТ), а третья строчка закреплена за «Тремя сёстрами» Константина Богомолова (МХТ имени Чехова).
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персоны
Константин БогомоловМихаил Бычков (II)Елена ГреминаАлександр КалягинДмитрий КрымовАндрей МогучийКирилл СеребренниковМихаил Угаров
театры
БДТГоголь-центрМХТ им. А.ЧеховаТеатр Наций

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