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Павел Деревянко станет Пушкиным

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Новости театра >>
23 декабря 2018
Премьера голографического шоу «Сказка о Царе Салтане», подготовленного театром будущего VRTIST, состоится 27 декабря. В роли А.С. Пушкина, читающего свое произведение со сцены, выступит актер театра и кино Павел Деревянко, сообщает пресс-служба проекта.

Павел Деревянко станет Пушкиным

«Классическая сказка оживет на сцене прямо на глазах у зрителей. Это станет возможным благодаря новым мультимедийным технологиям. Актеры могут летать на сцене, мгновенно сменять костюмы, образы, грим и даже друг друга. Голографические изображения лесов, морей и дворцов помогут перенестись в волшебный мир и создать ощущение присутствия в сказке», – отмечается в сообщении.

На сцене предстанут все знакомые с детства герои: Царевна лебедь, Дядька Черномор и 33 богатыря, Царь Салтан со Сватьей бабой Бабарихой и многие другие. Зрителей ждут завораживающие спецэффекты, чудесные перевоплощения и современная анимация — это новые грани сюжета любимой пушкинской сказки, которых еще никто не видел. В нашей голографической вселенной чуда и волшебства возможно всё.

«Было очень интересно поработать в таком масштабном, новом для меня формате вместе с командой VRTIST. Сказки Пушкина – это всеми любимая классика, которую мы смогли оживить с помощью невероятных возможностей голографии! Я надеюсь, что в новогодние праздники мои маленькие зрители и их родителям смогут погрузиться в атмосферу сказки и волшебства», – отметил Деревянко.

Представления будут проходить ежедневно в кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк». Билеты можно приобрести онлайн на сайте : vrtist.ru karofilm.ru и в самом кинотеатре.
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Павел Деревянко

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