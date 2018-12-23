Павел Деревянко станет Пушкиным

Премьера голографического шоу «Сказка о Царе Салтане
», подготовленного театром будущего VRTIST, состоится 27 декабря. В роли А.С. Пушкина, читающего свое произведение со сцены, выступит актер театра и кино Павел Деревянко
, сообщает пресс-служба проекта.
«Классическая сказка оживет на сцене прямо на глазах у зрителей. Это станет возможным благодаря новым мультимедийным технологиям. Актеры могут летать на сцене, мгновенно сменять костюмы, образы, грим и даже друг друга. Голографические изображения лесов, морей и дворцов помогут перенестись в волшебный мир и создать ощущение присутствия в сказке
», – отмечается в сообщении.
На сцене предстанут все знакомые с детства герои: Царевна лебедь, Дядька Черномор и 33 богатыря, Царь Салтан со Сватьей бабой Бабарихой и многие другие. Зрителей ждут завораживающие спецэффекты, чудесные перевоплощения и современная анимация — это новые грани сюжета любимой пушкинской сказки, которых еще никто не видел. В нашей голографической вселенной чуда и волшебства возможно всё.
«Было очень интересно поработать в таком масштабном, новом для меня формате вместе с командой VRTIST. Сказки Пушкина – это всеми любимая классика, которую мы смогли оживить с помощью невероятных возможностей голографии! Я надеюсь, что в новогодние праздники мои маленькие зрители и их родителям смогут погрузиться в атмосферу сказки и волшебства
», – отметил Деревянко.
Представления будут проходить ежедневно в кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк». Билеты можно приобрести онлайн на сайте : vrtist.ru karofilm.ru
и в самом кинотеатре.