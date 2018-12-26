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Театр Пушкина наградил за верность традициям.

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Новости театра >>
26 декабря 2018
В день рождения Камерного театра Евгений Писарев, художественный руководитель театра Пушкина, наградил людей, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова. Среди лауреатов: режиссер Римас Туминас (Памятный знак для режиссера получила Людмила Максакова), историк Камерного театра, журналист Сергей Николаевич и актриса Камерного театра (а на данный момент "Гоголь-центра") Майя Ивашкевич.

Театр Пушкина наградил за верность традициям.
фото: Евгения Нагапетян

Отдавая дань своему предшественнику — Московскому Камерному театру, — Московский драматический театр им. А. С. Пушкина в 2017 году учредил памятный знак Камерного театра, постановив, что награда будет ежегодно вручаться выдающимся деятелям культуры — актерам, режиссерам, художникам театра, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.

Напомним, что первыми обладателями памятного знака стали народный артист РФ, режиссер Роман Виктюк, заслуженный художник России Виктория Севрюкова, актриса Театра Пушкина Александра Урсуляк, художник Зиновий Марголин, народная артистка РСФСР Алла Демидова и режиссер Кирилл Серебренников.
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