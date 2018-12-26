ревью

Новости театра Театр Пушкина наградил за верность традициям. Московский драматический театр им. А. С. Пушкина во вторник провел торжественную церемонию вручения памятного знака «За продолжение традиций Камерного театра».

Новости кино Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января Премьера состоится в эфире канала НТВ.

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