Театр Пушкина наградил за верность традициям.

В день рождения Камерного театра Евгений Писарев, художественный руководитель театра Пушкина, наградил людей, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова. Среди лауреатов: режиссер Римас Туминас (Памятный знак для режиссера получила Людмила Максакова), историк Камерного театра, журналист Сергей Николаевич и актриса Камерного театра (а на данный момент "Гоголь-центра") Майя Ивашкевич.
фото: Евгения Нагапетян
Отдавая дань своему предшественнику — Московскому Камерному театру, — Московский драматический театр им. А. С. Пушкина в 2017 году учредил памятный знак Камерного театра, постановив, что награда будет ежегодно вручаться выдающимся деятелям культуры — актерам, режиссерам, художникам театра, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.