В программу Года театра войдет больше 2,5 тысячи мероприятий

Более 2,5 тысячи мероприятий вошло в афишу Года театра, которым объявлен 2019 год, сообщает ТАСС
со ссылкой на замминистра культуры РФ Павел Степанов
.
«На данный момент в афише более 2,6 тыс. мероприятий, более 500 площадок. Задействовано более 600 учреждений культуры. Я думаю, их количество будет увеличиваться
», - сказал Степанов на заседании коллегии Минкультуры РФ.
По его словам, ожидаемое увеличение посещаемости театров - не менее 10% по отношению к текущему уровню.
Одним из ключевых событий Года театра станет VIII Театральная олимпиада с основной площадкой в Санкт-Петербурге. Вторым масштабным проектом будет Всероссийский театральный марафон, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года во всех восьми федеральных округах. Отдельным пунктом в плане мероприятий на год значится оказание поддержки всероссийским, международным театральным фестивалям и выставкам, отбирать заявки будут Минкультуры и Союз театральных деятелей РФ. Бюджет Года театра оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.