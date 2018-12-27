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В программу Года театра войдет больше 2,5 тысячи мероприятий

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Новости театра >>
27 декабря 2018
Более 2,5 тысячи мероприятий вошло в афишу Года театра, которым объявлен 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Павел Степанов.

В программу Года театра войдет больше 2,5 тысячи мероприятий

«На данный момент в афише более 2,6 тыс. мероприятий, более 500 площадок. Задействовано более 600 учреждений культуры. Я думаю, их количество будет увеличиваться», - сказал Степанов на заседании коллегии Минкультуры РФ.

По его словам, ожидаемое увеличение посещаемости театров - не менее 10% по отношению к текущему уровню.

Одним из ключевых событий Года театра станет VIII Театральная олимпиада с основной площадкой в Санкт-Петербурге. Вторым масштабным проектом будет Всероссийский театральный марафон, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года во всех восьми федеральных округах. Отдельным пунктом в плане мероприятий на год значится оказание поддержки всероссийским, международным театральным фестивалям и выставкам, отбирать заявки будут Минкультуры и Союз театральных деятелей РФ. Бюджет Года театра оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.
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