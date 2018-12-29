Объявлены номинанты театральной премии «Прорыв»

Юбилейная премия для молодых «Прорыв» назвала своих номинантов, сообщает пресс-служба награды.
В шорт-лист попали 6 работ, выполненных в театрах федерального подчинения, 20 работ, выполненных в театрах подчинения Санкт-Петербурга, 1 работа, выполненная в театре подчинения Ленинградской области, и 9 работ, выполненных негосударственными театрами и проектами.
В номинации «Лучший режиссер» представлены Виктор Булгаков
(спектакль «Нос», театр «ЦЕХЪ
»), Айдар Заббаров
(«Беглец», Театр им. Ленсовета
), Роман Каганович
(«Сибирь», «Театр ненормативной пластики
»), Юлия Каландаришвили
(«Цацики идет в школу», театр «Суббота»
), Антон Оконешников
(«Солнца ьнеТ», Александринский театр
), Елена Павлова
(«Снегурочка», Независимый проект Елены Павловой
), Иван Пачин
(«Мой дедушка был вишней», Большой театр кукол
) и Евгения Сафонова
(«Медея», Театр им. Ленсовета).
За звание лучшей актрисы будут бороться Анна Блинова
(«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр), София Никифорова
(«Медея», Театр им. Ленсовета), Алиса Олейник («Комната Герды», театр «Особняк»), Лаура Пицхелаури
(«Гамлет», Театр им. Ленсовета), Ксения Плюснина
(«7 гульденов. Игра об Анне Франк», Социально-художественный театр) и Светлана Смирнова-Марцинкевич
(«Человек из машины», Театр на Васильевском
). В категории «лучший актер» заявлены Сергей Азеев
(«Сибирь», «Театр ненормативной пластики»), Иван Батарев
(«Беглец», Театр им. Ленсовета), Геннадий Блинов
(«Три толстяка. Эпизод II. Железное сердце», БДТ им. Г.А. Товстоногова
), Александр Крымов
(«Беглец», Театр им. Ленсовета), Михаил Ложкин
(«Мой дедушка был вишней», Большой театр кукол), Илья Тиунов
(«Вишневый сад», «Небольшой драматический театр»), Григорий Чабан
(«Медея», Театр им. Ленсовета) и Андрей Чулков
(«Нос», театр «ЦЕХЪ»)
Специальный приз Номинационного совета «за актерский ансамбль» достанется спектаклю «Снегурочка» Елены Павловой (Независимый проект Елены Павловой).
Имена победителей будут объявлены 4 марта 2019 года. Санкт-Петербургская театральная премия для молодых «Прорыв» возникла в 2008 году как совместная инициатива Комитета по культуре Санкт-Петербурга, государственного драматического театра «Приют комедианта» и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина. Задача премии – поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской годраматической сцены. «Прорыв» отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, считая своей задачей поддержку инновационных подходов к развитию театрального процесса.