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Кери Расселл и Адам Драйвер сыграют на Бродвее

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Новости театра >>
3 декабря 2018
Адам Драйвер и Кери Расселл сыграют в спектакле «Сожги это» (Burn This), основанной на пьесе известного американского драматурга Лэнфорда Уилсона. Премьера постановки состоится 16 апреля 2019 года в бродвейском театре Hudson Theatre, уточняет THR.

Для Драйвера это будет возвращение на Бродвей после восьмилетнего перерыва, а для Расселл появление на бродвейской сцене станет дебютом.


Компанию звёздам составят номинанты престижной театральной премии «Тони» Дэвид Фурр и Брэндон Юрановитц. Постановка, чьим режиссёром выступает Майкл Майер, была первоначально запланирована на начало 2017 года, и в ней должен был принять участие Джейк Джилленхол, но он отказался от роли.

Пьеса Уилсона, впервые поставленная в 1987 году с Джоном Малковичем и Джоан Аллен, повествует о четырёх молодых людях, решающих пересмотреть своё отношение к жизни и самим себе после смерти их общего друга.
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