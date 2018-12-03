Кери Расселл и Адам Драйвер сыграют на Бродвее

Адам Драйвер
и Кери Расселл
сыграют в спектакле «Сожги это»
(Burn This), основанной на пьесе известного американского драматурга Лэнфорда Уилсона
. Премьера постановки состоится 16 апреля 2019 года в бродвейском театре Hudson Theatre
, уточняет THR
.
Для Драйвера это будет возвращение на Бродвей после восьмилетнего перерыва, а для Расселл появление на бродвейской сцене станет дебютом.
Компанию звёздам составят номинанты престижной театральной премии «Тони» Дэвид Фурр
и Брэндон Юрановитц
. Постановка, чьим режиссёром выступает Майкл Майер
, была первоначально запланирована на начало 2017 года, и в ней должен был принять участие Джейк Джилленхол
, но он отказался от роли.
Пьеса Уилсона, впервые поставленная в 1987 году с Джоном Малковичем
и Джоан Аллен
, повествует о четырёх молодых людях, решающих пересмотреть своё отношение к жизни и самим себе после смерти их общего друга.