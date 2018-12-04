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Новым худруком МХАТа имени Горького назначен Эдуард Бояков

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Новости театра >>
4 декабря 2018
Театральный режиссёр и продюсер Эдуард Бояков стал художественным руководителем Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Эдуард Бояков
фото: tvkultura.ru

По словам министра культуры Владимира Мединского, заместителем руководителя театра по творческой работе назначен актёр Сергей Пускепалис, а пост заместителя худрука по литературной части займёт писатель Захар Прилепин. Татьяна Доронина, прослужившая худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, останется в театре в качестве его президента.

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята. Татьяна Васильевна Доронина остаётся в театре, президентом театра. Ей в помощь придёт команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», — заявил Мединский.

«"Академический" — это гарант того, что театр сохраняет традиции и преемственность в развитии. Имя великого драматурга Максима Горького в названии театра напоминает о советской драматургической школе, великой школе. Мы сегодня должны найти драматургов, которые через 20 лет так же будут присутствовать в этой афише, как и выдающиеся советские драматурги. Этот поиск должен вестись. А главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать всё для этого», — подчеркнул Эдуард Бояков, пообещав, что все актёры постоянной труппы продолжат работу в театре, и для них уже запланировано несколько новых спектаклей.

Захар Прилепин
фото: vladtime.ru

«Очень серьёзная часть моей жизни, мои последние книги связаны с взаимоотношениями русских писателей, советских писателей с русским театром. Я убеждён, что очень важно восстановить эти утраченные связи. Я буду заниматься этим», — сказал Захар Прилепин.

«С огромным уважением отношусь к тому, что здесь уже было проделано Татьяной Васильевной и всем коллективом. Прихожу с желанием, чтобы здесь возник новый творческий импульс, в продолжение того, что было. Для меня это очень высокая честь и ответственность», — прокомментировал своё назначение Сергей Пускепалис.

Татьяна Доронина изъявила желание «максимально помочь новым коллегам» с репертуарной политикой. По её мнению, «самое важное — не становиться формалистами и сохранить тенденции реалистического театра». Действующий худрук также поблагодарила Минкультуры России и лично Владимира Мединского за «бережное отношение к сотрудникам МХАТа имени М. Горького».
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