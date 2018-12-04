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Максим Матвеев и Анна Чиповская удостоены «Звезды театрала»

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Новости театра >>
4 декабря 2018
3 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова состоялась церемония награждения XI международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Имена победителей опубликованы на официальном сайте премии.



Юлия Борисова и Станислав Любшин признаны «Легендами сцены», а «Ленком» получил статус «Любимого театра». В номинации «Лучший спектакль. Большая форма» победил «Гамлет» Театра имени Ленсовета. Лучшей постановкой малой формы объявлена «Поминальная молитва» театра «МОСТ». Лучшим режиссёром зрители признали Евгения Писарева, поставившего «Влюблённого Шекспира» в Театре имени Пушкина.

Максим Матвеев и Анна Чиповская получили награды за лучшие роли в спектакле Театра Олега Табакова «Кинастон». Марьяна Спивак, сыгравшая в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», отмечена за лучшую роль театральной актрисы в кино. Лучшим театральным актёром в кино признали Константина Хабенского за роль в «Собиборе». Сергей Маковецкий и Александр Ширвиндт поделили на двоих награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В соответствующей женской номинации победила Ольга Прокофьева.

«Лучшим театрализованным проектом» зрители назвали мюзикл на льду «Руслан и Людмила» Татьяны Навки.
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персоны
Юлия БорисоваСтанислав ЛюбшинСергей МаковецкийМаксим МатвеевТатьяна НавкаЕвгений Писарев (II)Ольга ПрокофьеваМарьяна СпивакКонстантин ХабенскийАнна ЧиповскаяАлександр Ширвиндт
театры
ЛенкомМосковский театр им. ПушкинаМОСТТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр имени ЛенсоветаТОТ

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