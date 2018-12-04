Максим Матвеев и Анна Чиповская удостоены «Звезды театрала»

3 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова
состоялась церемония награждения XI международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
. Имена победителей опубликованы
на официальном сайте премии.
Юлия Борисова
и Станислав Любшин
признаны «Легендами сцены», а «Ленком»
получил статус «Любимого театра». В номинации «Лучший спектакль. Большая форма» победил «Гамлет» Театра имени Ленсовета
. Лучшей постановкой малой формы объявлена «Поминальная молитва»
театра «МОСТ»
. Лучшим режиссёром зрители признали Евгения Писарева
, поставившего «Влюблённого Шекспира»
в Театре имени Пушкина
.
Максим Матвеев
и Анна Чиповская
получили награды за лучшие роли в спектакле Театра Олега Табакова «Кинастон»
. Марьяна Спивак
, сыгравшая в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
, отмечена за лучшую роль театральной актрисы в кино. Лучшим театральным актёром в кино признали Константина Хабенского
за роль в «Собиборе»
. Сергей Маковецкий
и Александр Ширвиндт
поделили на двоих награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В соответствующей женской номинации победила Ольга Прокофьева
.
«Лучшим театрализованным проектом» зрители назвали мюзикл на льду «Руслан и Людмила» Татьяны Навки
.