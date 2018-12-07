Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол

7 декабря
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
7 декабря 2018
18 января будущего года в Московском театре мюзикла пройдёт мировая премьера нового спектакля канадского театра-цирка «7 пальцев» (The 7 Fingers) — «Пассажиры» в постановке обладательницы Drama Desk Award Шены Кэррол. Об этом сообщает пресс-служба Театра мюзикла.

Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла

Москва станет первым европейским городом, в котором знаменитая труппа представит свою новую работу. По словам генерального продюсера Театра мюзикла Давида Смелянского, «обычно мировую премьеру своей новой постановки "7 пальцев" дают в Париже. На этот раз специально для Театра мюзикла было сделано исключение». Спектакль будет идти в Театре мюзикла три недели до 9 февраля. Билеты можно приобрести здесь.

«Мы рады принимать наших друзей из Канады в здании кинотеатра "Россия", где мы работаем с прошлого года. Кстати, первым спектаклем, который мы представили здесь, стал мюзикл "Принцесса цирка", поставленный при участии "7 пальцев"», — отметил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла

Новая работа Шены Кэрролл, известной по своим постановкам для Cirque du Soleil, номеру для церемонии вручения премии «Оскар» и цирковому шоу Queen of the Night на Бродвее в Нью-Йорке, – это история нескольких случайных попутчиков, встретившихся в вагоне поезда. Посредством языка тела — танца и акробатики, а также видео-проекций и оригинальной музыки, международная команда разножанровых актёров предлагает своему зрителю лицом к лицу встретиться с героями, похожими на него самого.

«В путешествии время для недавних незнакомцев останавливается. Размышляя над своим прошлым и будущим, они то грустят о нереализованных возможностях, то предаются утопическим фантазиям. Вдохновлённые движением и сменой пейзажа, они делятся своими историями о бегствах и встречах, потерях и обретениях. И пока пространство заполняет ритмичный звук поезда, срывая покровы с их жизненного багажа, они срывают покровы с самих себя – перед друг другом и зрителем», – рассказала о своём новом спектакле Шена Кэрролл.
версия для печати
Ссылки по теме
Мюзикл нового поколения – «Принцесса цирка»
В Театре мюзикла вспомнят творчество Уитни Хьюстон
Рок-опера «Преступление и наказание» переедет в «Россию»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Давид СмелянскийМихаил Швыдкой
театры
Московский театр мюзикла

фотографии >>
Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол фотографии
Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол фотографии
Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол фотографии
Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.
Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.
Виталий Ендовицкий
2 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Ендовицкий.

День рождения >>

Евгений Буренков
Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Эли Уоллах
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
Петер Чатель
Шири Эпплби
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Близнецы
триллер, фильм ужасов
Канада, 2018
Дом, который построил Джек
драма, триллер, фильм ужасов
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2018
Заповедник
музыкальный фильм, социальная драма
Россия, 2018
Идеальная западня
психологический триллер
США, 2018
Мне по кайфу
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Один король - одна Франция
драма, исторический фильм
Франция, 2018
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
Хроники хищных городов
боевик, научная фантастика, экранизация
Новая Зеландия, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Почти среда»
Ролики фильмов
«Почти среда»
Вероника идет на важное свидание: выходит из дома на рассвете вторника и путешествует по Москве до рассвета среды.