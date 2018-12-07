Московский театр мюзикла встретит «Пассажиров» Шены Кэррол

18 января будущего года в Московском театре мюзикла пройдёт мировая премьера нового спектакля канадского театра-цирка «7 пальцев» (The 7 Fingers) — «Пассажиры» в постановке обладательницы Drama Desk Award Шены Кэррол. Об этом сообщает пресс-служба Театра мюзикла.
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла
Москва станет первым европейским городом, в котором знаменитая труппа представит свою новую работу. По словам генерального продюсера Театра мюзикла Давида Смелянского, «обычно мировую премьеру своей новой постановки "7 пальцев" дают в Париже. На этот раз специально для Театра мюзикла было сделано исключение». Спектакль будет идти в Театре мюзикла три недели до 9 февраля. Билеты можно приобрести здесь.
«Мы рады принимать наших друзей из Канады в здании кинотеатра "Россия", где мы работаем с прошлого года. Кстати, первым спектаклем, который мы представили здесь, стал мюзикл "Принцесса цирка", поставленный при участии "7 пальцев"», — отметил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.
фото: Пресс-служба Московского театра мюзикла
Новая работа Шены Кэрролл, известной по своим постановкам для Cirque du Soleil, номеру для церемонии вручения премии «Оскар» и цирковому шоу Queen of the Night на Бродвее в Нью-Йорке, – это история нескольких случайных попутчиков, встретившихся в вагоне поезда. Посредством языка тела — танца и акробатики, а также видео-проекций и оригинальной музыки, международная команда разножанровых актёров предлагает своему зрителю лицом к лицу встретиться с героями, похожими на него самого.
«В путешествии время для недавних незнакомцев останавливается. Размышляя над своим прошлым и будущим, они то грустят о нереализованных возможностях, то предаются утопическим фантазиям. Вдохновлённые движением и сменой пейзажа, они делятся своими историями о бегствах и встречах, потерях и обретениях. И пока пространство заполняет ритмичный звук поезда, срывая покровы с их жизненного багажа, они срывают покровы с самих себя – перед друг другом и зрителем», – рассказала о своём новом спектакле Шена Кэрролл.