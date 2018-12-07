Юрий Кравец назначен директором Et Cetera

Директором Et Cetera
назначен Юрий Кравец
, ранее занимавший должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова
. Александр Калягин
представил своего помощника труппе, сообщается на официальном сайте
театра.
Кравец заменит Леонида Ошарина
, проработавшего в Et Cetera 16 лет. Леонид Вячеславович простился с театром, произнеся благодарственную речь на сборе труппы.
Как уточняет
агентство ТАСС, Ошарина, совмещавшего должности директора Театра имени Маяковского и директора Et Cetera, в конце ноября назначили заместителем руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского
, а потому ему пришлось покинуть руководящие должности в театрах. Директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского
4 декабря стал экс-директор Театра Олега Табакова Александр Стульнев
.