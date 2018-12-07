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Юрий Кравец назначен директором Et Cetera

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Новости театра >>
7 декабря 2018
Директором Et Cetera назначен Юрий Кравец, ранее занимавший должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова. Александр Калягин представил своего помощника труппе, сообщается на официальном сайте театра.


Кравец заменит Леонида Ошарина, проработавшего в Et Cetera 16 лет. Леонид Вячеславович простился с театром, произнеся благодарственную речь на сборе труппы.

Как уточняет агентство ТАСС, Ошарина, совмещавшего должности директора Театра имени Маяковского и директора Et Cetera, в конце ноября назначили заместителем руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, а потому ему пришлось покинуть руководящие должности в театрах. Директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского 4 декабря стал экс-директор Театра Олега Табакова Александр Стульнев.
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Юрий Кравец назначен директором Et Cetera фотографии
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