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Елена Николаева и Наталья Ноздрина сыграют «Любовниц»

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Новости театра >>
8 декабря 2018
23 декабря на Малой сцене Театра Наций состоится премьера спектакля Светланы Земляковой «Любовницы» по роману нобелевского лауреата Эльфриды Елинек. В постановке заняты актёры Елена Николаева, Наталья Ноздрина, Артём Тульчинский, Олег Савцов, Наталья Павленкова, Леонид Тимцуник и Муся Тотибадзе, сообщает пресс-служба театра.

Елена Николаева и Наталья Ноздрина сыграют «Любовниц»
фото: Пресс-служба Театра Наций

Героини спектакля стремятся к лучшей жизни. Бригитта (Николаева) шьёт нижнее белье на фабрике в большом городе, Паула (Ноздрина) – родом из деревни и мечтает стать портнихой. Но вовсе не работа может привести их к заветной цели – собственному уютному домику. В их нехитро устроенном мире выбор небольшой: выйти замуж или проиграть, оказавшись на обочине жизни. Мужчины здесь – победители уже по факту рождения. Женщины без них ничего не стоят. Поэтому единственная надежда Бригитты – Хайнц (Тульчинский), а Паула делает ставку на Эриха (Савцов). Молодость и красота в этой игре, полной конкуренток, дают безусловное преимущество, беременность – серьёзный шанс на победу. Будут ли в этом состязании победители? Возможна ли тихая и размеренная жизнь, полученная такой ценой? И как в погоне за счастьем не потерять себя?

Именно роман «Любовницы», опубликованный в 1975 году, привлёк внимание общественности к творчеству Елинек – австрийской романистки, драматурга, поэтессы и литературного критика, одного из самых известных современных писателей Европы. Елинек – автор множество книг, в том числе – сборников пьес, в 2004 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе c формулировкой: «За музыкальное многоголосие в романах и драмах, которое со свойственной только ей языковой страстью разоблачает абсурдность и принуждающую власть социальных клише». Широкой публике творчество Елинек стало известно после выхода на экраны фильма Михаэля Ханеке «Пианистка», снятого по одноимённому роману писательницы и получившему три приза Каннского кинофестиваля в 2001 году.

Елена Николаева и Наталья Ноздрина закончили в 2006 году знаменитый актёрский курс ГИТИСа профессора Олега Кудряшова. Режиссёр Светлана Землякова – педагог Мастерской Кудряшова, обладатель «Золотой Маски» за спектакль «Пётр и Феврония Муромские» в номинации «Эксперимент», постановщик принятого в репертуар Театра имени Маяковского дипломного спектакля «кудряшей» «В.О.Л.К.», мастер работы с прозаическими произведениями. Светлана Землякова преподавала на режиссёрско-актёрском курсе, где учились Елена Николаева и Наталья Ноздрина, и была постановщиком легендарного дипломного спектакля «кудряшей» «Троянки». Сейчас, спустя несколько лет, Светлана Землякова снова работает со своими бывшими студентками, ныне опытными актрисами.
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