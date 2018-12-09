В Москве состоялось открытие обновлённого Театра Олега Табакова

Публику встретило зеркальное фойе, которому, как уверяет Машков, нет аналогов среди театральных площадок планеты. Чтобы продемонстрировать технические и возможности театра, зрителям представили 25-минутное шоу «Атом солнца», которое является эскизом будущего спектакля.
фото: Артём Геодакян
Выступая со сцены Машков выразил благодарность администрации президента, мэру столицы Сергею Собянину и департаменту строительства и культуры. «У нас сегодня самый невероятный день. Мы возвращаемся на нашу родную любимую сцену, о которой мечтал Олег Павлович Табаков. Также у нас есть уникальный подвал "Табакерка" на улице Чаплыгина, мы его увеличили на 70 кубических метров, чтобы было больше воздуха, места для актёров и зрителей. Что касается новой сцены - Олег Павлович её сдал, но не успел довести до конца. Мы продолжили осуществление его мечты. Он мечтал, чтобы в театре было как можно больше зрителей. С помощью зеркал 388 зрителей, которых вмещает зал, мы увеличили в два раза. В зеркальном фойе вы встречаетесь сами с собой», – заявил худрук.
Грант на обновление интерьеров зрительских помещений и модернизацию инженерных систем театра на Сухаревской был выделен театру правительством Москвы в 2018 году. К концу ноября работы были завершены. Для зрителей площадка откроется 14 декабря спектаклем Евгения Писарева«Кинастон».