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В Москве состоялось открытие обновлённого Театра Олега Табакова

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Новости театра >>
9 декабря 2018
8 декабря в Москве на Сухаревской площади состоялось официальное открытие обновлённого Театра Олега Табакова (ТОТ). Как сообщает агентство ТАСС, торжественную церемонию, которую провёл худрук театра Владимир Машков, посетили министр культуры Владимир Мединский, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, Ирина Апексимова, Галина Волчек, Сергей Гармаш, Марина Зудина, Павел Лунгин, Михаил Пореченков, Юрий Соломин, Римас Туминас, Владимир Хотиненко, Михаил Швыдкой, Леонид Ярмольник и многие другие.

Публику встретило зеркальное фойе, которому, как уверяет Машков, нет аналогов среди театральных площадок планеты. Чтобы продемонстрировать технические и возможности театра, зрителям представили 25-минутное шоу «Атом солнца», которое является эскизом будущего спектакля.

В Москве состоялось открытие обновлённого Театра Олега Табакова
фото: Артём Геодакян

Выступая со сцены Машков выразил благодарность администрации президента, мэру столицы Сергею Собянину и департаменту строительства и культуры. «У нас сегодня самый невероятный день. Мы возвращаемся на нашу родную любимую сцену, о которой мечтал Олег Павлович Табаков. Также у нас есть уникальный подвал "Табакерка" на улице Чаплыгина, мы его увеличили на 70 кубических метров, чтобы было больше воздуха, места для актёров и зрителей. Что касается новой сцены - Олег Павлович её сдал, но не успел довести до конца. Мы продолжили осуществление его мечты. Он мечтал, чтобы в театре было как можно больше зрителей. С помощью зеркал 388 зрителей, которых вмещает зал, мы увеличили в два раза. В зеркальном фойе вы встречаетесь сами с собой», – заявил худрук.

Грант на обновление интерьеров зрительских помещений и модернизацию инженерных систем театра на Сухаревской был выделен театру правительством Москвы в 2018 году. К концу ноября работы были завершены. Для зрителей площадка откроется 14 декабря спектаклем Евгения Писарева «Кинастон».
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