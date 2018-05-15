Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл

Знаменитую голливудскую комедию «Некоторые любят погорячее»
(«В джазе только девушки»
) с Мэрилин Монро
в третий раз адаптируют для бродвейской сцены.
Как сообщает издание Variety
, мюзикл по фильму ставили в 1972 году под названием «Сахар»
и в 2001-ом под оригинальным названием.
Права на постановку достались продюсерам Крейгу Задану
и Нейлу Мерону
. Спектакль поставит Кейси Николо
, он же займётся хореографией. За музыку отвечают Скотт Уиттман
и Марк Шайман
. Адаптацию оригинального сценария для сцены осуществит Мэттью Лопез
. Премьера запланирована на 2020 год.
Культовая комедия Билли Уайлдера
, вышедшая в 1962 году, повествует о двух музыкантах в исполнении Тони Кёртиса
и Джека Леммона
, которые стали свидетелями убийства и скрываются от гангстеров, переодевшись в женщин и вступив в дамский джазовый оркестр, гастролировавший по стране, чьей звездой является Душечка (Монро). Картина, удостоенная «Оскара» и трёх «Золотых глобусов», считается одной из лучших комедий мирового кино.
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