Умерла драматург Елена Гремина

Сегодня, 16 мая
, скончалась на 62
-м году жизни известный российский драматург, сценарист и театральный деятель Елена Гремина
. Согласно изданию «МБХ медиа», она умерла утром в московской клинике из-за проблем с почками и сердцем, пережив на полтора месяца своего мужа — худрука Театра.doc Михаила Угарова
, скончавшегося 1 апреля
.
Елена Анатольевна Гремина
родилась 20 ноября 1956
года в семье киносценариста Анатолия Борисовича Гребнева
. Рано увлеклась литературным творчеством. Чётко определила свой путь в литературе, избрав для себя нелегкую стезю драматургии. Окончила соответствующее отделение Литературного института и стала профессиональным драматургом.
Одна из её первых пьес «Миф о Светлане»
была поставлена Ленинградским ТЮЗом
в 1983 году. Пьеса «Колесо фортуны»
не только почти одновременно была поставлена в двух московских театрах-студиях, но исполнялась на радио Кельна в Германии. Опубликованная в журнале «Театр» пьеса «Дело корнета О-ва»
с успехом шла на сценах Московского Театра им. Пушкина
, Санкт-Петербургского театра им. Комиссаржевской
и Омского театра
. Настоящим хитом сезона стала её пьеса «За зеркалом»
, которую поставили во МХАТе
, Театре на Таганке
, Нижегородском
и Владимирском театрах
, в Оклахомском центре искусств
(США). Пьеса «Сахалинская жена»
была поставлена в Москве Гарольдом Стрелковым
и снискала зрительский успех.
В 2002-м вместе с коллегами основала Документальный театр — некоммерческую и негосударственную площадку. Она возглавила Театр.doc
и поставила многие популярные пьесы: «Сентябрь.doc»
, «Час восемнадцать»
, «Двое в твоем доме»
. Создатель и идеолог фестивалей «Любимовка» и «Новая драма». Идеолог и куратор спецпрограммы фестиваля «Новая драма».
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