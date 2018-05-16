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Умерла драматург Елена Гремина

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Новости театра >>
16 мая 2018
Сегодня, 16 мая, скончалась на 62-м году жизни известный российский драматург, сценарист и театральный деятель Елена Гремина. Согласно изданию «МБХ медиа», она умерла утром в московской клинике из-за проблем с почками и сердцем, пережив на полтора месяца своего мужа — худрука Театра.doc Михаила Угарова, скончавшегося 1 апреля.

Умерла драматург Елена Гремина
фото: ptj.spb

Елена Анатольевна Гремина родилась 20 ноября 1956 года в семье киносценариста Анатолия Борисовича Гребнева. Рано увлеклась литературным творчеством. Чётко определила свой путь в литературе, избрав для себя нелегкую стезю драматургии. Окончила соответствующее отделение Литературного института и стала профессиональным драматургом.

Одна из её первых пьес «Миф о Светлане» была поставлена Ленинградским ТЮЗом в 1983 году. Пьеса «Колесо фортуны» не только почти одновременно была поставлена в двух московских театрах-студиях, но исполнялась на радио Кельна в Германии. Опубликованная в журнале «Театр» пьеса «Дело корнета О-ва» с успехом шла на сценах Московского Театра им. Пушкина, Санкт-Петербургского театра им. Комиссаржевской и Омского театра. Настоящим хитом сезона стала её пьеса «За зеркалом», которую поставили во МХАТе, Театре на Таганке, Нижегородском и Владимирском театрах, в Оклахомском центре искусств (США). Пьеса «Сахалинская жена» была поставлена в Москве Гарольдом Стрелковым и снискала зрительский успех.

В 2002-м вместе с коллегами основала Документальный театр — некоммерческую и негосударственную площадку. Она возглавила Театр.doc и поставила многие популярные пьесы: «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать», «Двое в твоем доме». Создатель и идеолог фестивалей «Любимовка» и «Новая драма». Идеолог и куратор спецпрограммы фестиваля «Новая драма».
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