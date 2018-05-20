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«Модерн» готовит премьеру «На дне»

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Новости театра >>
20 мая 2018
5 июня на сцене театра «Модерн» состоится премьера спектакля Юрия Грымова «На дне».

Постановка в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького не только сохранит в себе все темы и проблемы, затронутые автором, но и удивит неожиданным решением образов, динамичным сюжетом и драматическим экшеном.

«Модерн» готовит премьеру «На дне»
фото: Юлия Мешкова

«Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чём говорят его герои, и вы поймёте, почему: они задают друг другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо ли бороться с окружающей действительностью или лучше примириться с ней? На что надеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно? Герои Горького – почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас», – считает Грымов.

Роли в постановке исполняют Владимир Левашев, Алексей Багдасаров, Алексей Баранов, Екатерина Грецова, Марина Дианова и Александр Жуков.

Приобрести билеты на спектакль можно на сайте театра.
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