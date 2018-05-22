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Александра Бортич дебютирует в постановке Владимира Панкова «Однорукий из Спокана»

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Новости театра >>
22 мая 2018
18, 19 и 20 июня «Центр драматургии и режиссуры» представит премьеру новой постановки Владимира Панкова «Однорукий из Спокана», которая станет театральным дебютом для актрисы Александры Бортич.

«Это молодежная история, в которой нам стало интересно изучить стилистику иностранного черного юмора и перенести его на отечественную сцену. Посмотреть, как эта стилистика будет звучать на языке саундрамы, который в этот раз будет строиться на сочетании ирландского фольклора и церковной афро-американской музыки», – рассказывает о проекте по пьесе Мартина Макдонаха режиссер-постановщик.

Александра Бортич дебютирует в постановке Владимира Панкова «Однорукий из Спокана»

Роли в спектакле также получили Андрей Заводюк, Павел Акимкин, Александр Занин, Алексей Лысенко, Яна Чекина и Алексей Гусаров.

По сюжету в отеле провинциального американского городка незадачливая пара жуликов попадает в плен к настоящему безумцу, жаждущему мести. Но страшная завязка не обернется трагедией, ведь самого Однорукого здесь ждет неожиданная встреча и удивительное прозрение. Маленькая комната гостиничного номера на сцене превратится в поле битвы: остроумные диалоги персонажей на сей раз лягут в основу единого ритма саундрамы.

Приобрести билеты можно по ссылке.
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персоны
Павел АкимкинАлександра БортичАлексей ГусаровАндрей ЗаводюкАлександр Занин (II)Мартин МакдонахВладимир Панков

обсуждение >>
№ 1
Savvas   22.05.2018 - 13:26
Не устали еще эту бездарность пиарить? Неужели нет более достойных молодых актрис? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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