Александра Бортич дебютирует в постановке Владимира Панкова «Однорукий из Спокана»

18, 19 и 20 июня «Центр драматургии и режиссуры» представит премьеру новой постановки Владимира Панкова
«Однорукий из Спокана
», которая станет театральным дебютом для актрисы Александры Бортич
.
«Это молодежная история, в которой нам стало интересно изучить стилистику иностранного черного юмора и перенести его на отечественную сцену. Посмотреть, как эта стилистика будет звучать на языке саундрамы, который в этот раз будет строиться на сочетании ирландского фольклора и церковной афро-американской музыки
», – рассказывает о проекте по пьесе Мартина Макдонаха
режиссер-постановщик.
Роли в спектакле также получили Андрей Заводюк
, Павел Акимкин
, Александр Занин
, Алексей Лысенко
, Яна Чекина
и Алексей Гусаров
.
По сюжету в отеле провинциального американского городка незадачливая пара жуликов попадает в плен к настоящему безумцу, жаждущему мести. Но страшная завязка не обернется трагедией, ведь самого Однорукого здесь ждет неожиданная встреча и удивительное прозрение. Маленькая комната гостиничного номера на сцене превратится в поле битвы: остроумные диалоги персонажей на сей раз лягут в основу единого ритма саундрамы.
Приобрести билеты можно по ссылке
.
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