Минкультуры опубликовало сведения о доходах деятелей культуры за прошлый год

Министерство культуры РФ опубликовало данные о доходах и имущества деятелей культуры. Список
размещен
на сайте ведомства.
Согласно документу, больше всего в 2017 году получил дирижер и худрук Национального филармонического оркестра России
Владимир Спиваков
– он заработал 82,3 млн рублей.
фото: Виртуозы Москвы
Худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»
Юрий Башмет
получил 60,2 млн рублей. Чуть меньше его заработал руководитель
Театра наций Евгений Миронов
– 55,5 млн рублей. При этом гендиректор
Большого театра Владимир Урин
получил лишь 8 млн рублей.
Художественные руководители
Театра имени Вахтангова Римас Туминас
и
Малого театра Юрий Соломин
задекларировали 19,7 миллиона рублей 11,1 миллиона рублей соответственно. Руководитель «
Сатирикона
»
Константин Райкин
заработал в прошлом году 12,8 млн рублей.
Глава киноконцерна «Мосфильм»
Карен Шахназаров
по итогам 2017 года получил 13,9 млн рублей, ректор ВГИКа
Владимир Малышев
– 10,4 млн, глава Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Александр Евменов
– всего 4,4 млн рублей.
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