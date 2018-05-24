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Минкультуры опубликовало сведения о доходах деятелей культуры за прошлый год

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24 мая 2018
Министерство культуры РФ опубликовало данные о доходах и имущества деятелей культуры. Список размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, больше всего в 2017 году получил дирижер и худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков – он заработал 82,3 млн рублей.

Минкультуры опубликовало сведения о доходах деятелей культуры за прошлый год
фото: Виртуозы Москвы

Худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет получил 60,2 млн рублей. Чуть меньше его заработал руководитель Театра наций Евгений Миронов – 55,5 млн рублей. При этом гендиректор Большого театра Владимир Урин получил лишь 8 млн рублей.

Художественные руководители Театра имени Вахтангова Римас Туминас и Малого театра Юрий Соломин задекларировали 19,7 миллиона рублей 11,1 миллиона рублей соответственно. Руководитель «Сатирикона» Константин Райкин заработал в прошлом году 12,8 млн рублей.

Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров по итогам 2017 года получил 13,9 млн рублей, ректор ВГИКа Владимир Малышев – 10,4 млн, глава Санкт-Петербургского университета кино и телевидения Александр Евменов – всего 4,4 млн рублей.
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персоны
Юрий БашметВладимир МалышевЕвгений МироновКонстантин РайкинЮрий СоломинВладимир СпиваковРимас ТуминасКарен Шахназаров
театры
"Сатирикон"Большой театрМалый театрТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр Наций

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