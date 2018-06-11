Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» удостоена премии Tony

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» признан лучшим по версии престижной театральной премии Tony. Список лауреатов опубликован на сайте премии.
Постановка по одноимённой пьесе, соавтором которой выступила Джоан Роулинг, стала восьмой частью приключений Гарри Поттера. Сюжет рассказывает о жизни главных героев спустя 19 лет после событий последней книги.
фото: Manuel Harlan
Спектакль одержал победу в шести номинациях, в частности, за лучшие режиссуру и костюмы, а также за дизайн сцены.
Лучшим мюзиклом признан «Визит оркестра» по мотивам одноименного израильского фильма Эрана Колирина. А постановка «Ангелы в Америке» стала победителем среди возобновленных спектаклей.
Tony Award считается в США «театральным "Оскаром"» и присуждается ежегодно, за достижения в области американского театра, включая музыкальный театр. Премия названа в честь американской актрисы и режиссёра Антуанетты Перри.
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